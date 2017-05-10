  • BIST 95.323
  • Altın 142,159
  • Dolar 3,6178
  • Euro 3,9403
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 21 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 26 °C

Mevlana’yı Şiirleriyle Yaşattılar

» »
Mevlana’yı Şiirleriyle Yaşattılar
Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ünlü düşünür Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi "Mevlana ve Aşk" isimli şiir dinletileriyle andı.

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ünlü düşünür Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi "Mevlana ve Aşk" isimli şiir dinletileriyle andı.

Mektubat, Fihimafih, Divanı Kebir ve Mesnevi gibi eserleriyle insanlara güzelliği anlatan, hoşgörüye ve kardeşliğe çağıran ünlü bir tasavvuf alimi, Türk - İslam medeniyetinin en önemli isimlerinden olan, özellikle Dünya'nın birçok yerinde çevirisi yapılarak okutulmuş Mesnevi'si ile bilinen Mevlana, Nazillili öğrencilerin şiirlerinde yeniden hayat buldu. Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün başta olmak üzere AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Ramazan Satılmış, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetlinin izlediği gece büyük beğeni topladı.

Mevlana'nın hayatını şiirleri ve semazen gösterileri ile anlatan öğrencilere program sonunda protokol üyeleri tarafından çiçek verildi.

Mevlana’yı Şiirleriyle Yaşattılar

Mevlana’yı Şiirleriyle Yaşattılar

Mevlana’yı Şiirleriyle Yaşattılar

Mevlana’yı Şiirleriyle Yaşattılar

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mevlana’yı Şiirleriyle Yaşattılar10 Mayıs 2017 Çarşamba 09:58
  • Karaer; “20 Bin Sağlık Çalışanı İstihdamı Yapılmalı”10 Mayıs 2017 Çarşamba 09:58
  • Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar10 Mayıs 2017 Çarşamba 09:58
  • Başkan Sekmen’den Berat Kandili Mesajı10 Mayıs 2017 Çarşamba 09:58
  • Başkan Alıcık’ın Berat Kandili Mesajı10 Mayıs 2017 Çarşamba 09:53
  • Osman Düşüngel Ortaokulu’ndan Yıl Sonu Sergisi10 Mayıs 2017 Çarşamba 09:53
  • Gelibolu’da 4006 Tübitak Bilim Fuarı10 Mayıs 2017 Çarşamba 09:53
  • Tütün Değerlendirme Komisyonu Toplandı10 Mayıs 2017 Çarşamba 09:53
  • Uzm. Dr. Samet Özer: “Çocuklarda Obezite Kalp Krizi Nedeni”10 Mayıs 2017 Çarşamba 09:53
  • Hasta Yakınlarına Misafirhane Tahsisi10 Mayıs 2017 Çarşamba 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti