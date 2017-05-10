Mevlana’yı Şiirleriyle Yaşattılar

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ünlü düşünür Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi "Mevlana ve Aşk" isimli şiir dinletileriyle andı.

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ünlü düşünür Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi "Mevlana ve Aşk" isimli şiir dinletileriyle andı.

Mektubat, Fihimafih, Divanı Kebir ve Mesnevi gibi eserleriyle insanlara güzelliği anlatan, hoşgörüye ve kardeşliğe çağıran ünlü bir tasavvuf alimi, Türk - İslam medeniyetinin en önemli isimlerinden olan, özellikle Dünya'nın birçok yerinde çevirisi yapılarak okutulmuş Mesnevi'si ile bilinen Mevlana, Nazillili öğrencilerin şiirlerinde yeniden hayat buldu. Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün başta olmak üzere AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Ramazan Satılmış, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetlinin izlediği gece büyük beğeni topladı.

Mevlana'nın hayatını şiirleri ve semazen gösterileri ile anlatan öğrencilere program sonunda protokol üyeleri tarafından çiçek verildi.