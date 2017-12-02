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Mevlid-i Nebi Programı

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Mevlid-i Nebi Programı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Program Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu hafız öğrencilerinden Ömer Talha Cansız'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programın açış konuşmasını yapan Okul Müdürü Murat Gümüş, "Peygamber Efendimiz cahil bir topluluktan medeni bir toplum inşa etti. O'nun örnek hayatı Peygamberliğinden önce de bir ahlak yansımasıydı. Resul-ü Ekrem Efendimizin en büyük kerameti yeryüzünün bereketsiz topraklarında bedevi bir toplumdan yeryüzünün en medeni toplumunu inşa etmesidir. Onun rahle-i tedrisinden geçen Hz. Ömer, Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Hz. Ali ve bütün dünyayı yıldızlar gibi aydınlatacak sahabesini hatırlayalım" dedi.

Program akışında öğrenciler tarafından ilahiler, şiirler okunurken seyirciler duygulu anlar yaşadı. Yine öğrenciler tarafından hazırlanan 40 Hadis sunumu büyük ilgi gördü. Program küçücük kalplerin samimi duygularla söyledikleri Peygamber Efendimiz hakkındaki düşüncelerini içeren video gösterisi ve dualarla sonlandı.

Programa Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır ve Bektaş Uçkun, Ilçe Müftüsü Selami Bağcı, Şube Müdürü Özkan Özgümüş , Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman Kırgız , öğrenci velileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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