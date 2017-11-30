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Mevlid Kandili’nde Pazaryeri Belediyesi’nden Süt İkramı

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Mevlid Kandili’nde Pazaryeri Belediyesi’nden Süt İkramı
Mevlid Kandili dolayısıyla Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi tarafından vatandaşlara sıcak süt ve bisküvi ikramı yapıldı.

Mevlid Kandili dolayısıyla Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi tarafından vatandaşlara sıcak süt ve bisküvi ikramı yapıldı.

Gün boyunca ilçedeki 10 cami gül suyu ile temizlenerek kandile hazırlandı. Daha sonra İlçe Müftülüğü tarafından yatsı namazından önce Çarşı camisinde Mevlid-i Şerif okundu.

Tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutlayan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Camideki programın sona ermesinin ardından çıkışta vatandaşlarımıza belediyemiz çalışanları tarafından sıcak süt ikram ettik. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun diyor, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

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