Mevlit Dağıtılan Tavuklu Pilav Zehirledi

Zonguldak'ta mevlit de tavuklu pilav yiyip ayran içtikten sonra rahatsızlanan 17 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Zonguldak'ta mevlit de tavuklu pilav yiyip ayran içtikten sonra rahatsızlanan 17 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre Zonguldak Birlik Mahallesi Şifa Sokakta bir aile, okuttuğu mevlidin ardından yemek verdi. Akşam saatlerinde verilen tavuk-pilav yemeğin ardından, gece saatlerinde karın ağrısı ve mide bulantısı başlayan 17 kişi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ile özel hastanenin acil servislerine başvurdu. Tetkikleri yapılan vatandaşların tedavileri sürüyor.