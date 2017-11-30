  • BIST 102.342
  • Altın 163,578
  • Dolar 3,9535
  • Euro 4,6884
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C

Mevlit Dağıtılan Tavuklu Pilav Zehirledi

» »
Mevlit Dağıtılan Tavuklu Pilav Zehirledi
Zonguldak'ta mevlit de tavuklu pilav yiyip ayran içtikten sonra rahatsızlanan 17 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Zonguldak'ta mevlit de tavuklu pilav yiyip ayran içtikten sonra rahatsızlanan 17 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre Zonguldak Birlik Mahallesi Şifa Sokakta bir aile, okuttuğu mevlidin ardından yemek verdi. Akşam saatlerinde verilen tavuk-pilav yemeğin ardından, gece saatlerinde karın ağrısı ve mide bulantısı başlayan 17 kişi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ile özel hastanenin acil servislerine başvurdu. Tetkikleri yapılan vatandaşların tedavileri sürüyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fetö’nün Tsk Yapılanmasına Operasyon: 188 Gözaltı29 Kasım 2017 Çarşamba 23:03
  • Polonya’da Müslüman Kültür Merkezine Yapılan Saldırı Protesto Edildi29 Kasım 2017 Çarşamba 23:03
  • Sigara İzmariti Evi Yaktı29 Kasım 2017 Çarşamba 23:03
  • İspanya’da Tren Kazası: 30 Yaralı29 Kasım 2017 Çarşamba 22:48
  • Fatih’te Ahşap Binada Korkutan Yangın29 Kasım 2017 Çarşamba 22:43
  • Ataşehir’deki Silahlı Çatışmada Firar Eden Şahıs Yaralı Ele Geçirildi29 Kasım 2017 Çarşamba 22:33
  • Nevşehir Merkezli 13 İlde Fetö’den 17 Asker Gözaltına Alındı29 Kasım 2017 Çarşamba 22:33
  • Suç Makinesi Sakarya’da Yakalandı29 Kasım 2017 Çarşamba 22:33
  • Antalya’da Fetö/pdy Soruşturmasına 2 Tutuklama29 Kasım 2017 Çarşamba 22:28
  • Okul Servisine Binmek İsterken Araç Çarptı29 Kasım 2017 Çarşamba 22:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti