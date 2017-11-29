Peygamber Efendimizin doğum günü olan Mevlit Kandili'nde Bursa'daki camiler doldu taştı.

Peygamber Efendimizin doğum günü olan Mevlit Kandili'nde Bursa'daki camiler doldu taştı.

Peygamber Efendimizin doğum günü olan Mevlit Kandili'nde Ulu Camii hınca hınç doldu. Tarihi mabede akın eden vatandaşlar, yatsıdan evvel okunan Mevlid-i Şerifi Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Mübarek geceyi huşu içinde idrak eden vatandaşlar, tarihi bir gün yaşadı. Çevre illerden de gelenlerin olduğu Ulu Camii'nde kandil coşkusu dualarla yaşandı.Her yaştan insanın yoğun ilgi gösterdiği Ulu Camii, en yoğun gecelerinden birini yaşadı.