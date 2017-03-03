Mevsimlik İşçi de Bekleyecek

Kamuda çalışan mevsimlik işçilerin kadro talebi de referandum sonrasına kaldı.

Taşeron işçiler gibi yıllardır kadro bekleyen 50 bin mevsimlik işçinin talebinin Hükümetin 657 sayılı Kamu Personeli Yasası’nda yapacağı değişiklik çalışması ile birlikte çözüme kavuşturulacağı belirtiliyor.

Kamuda yasa gereği yılda en fazla 5 ay 29 gün çalıştırılan, sonrasında işten çıkarılan mevsimlik geçici işçiler, bu durumdan sürekli yakınıyor, kadroya alınmalarını istiyor. Hükümet, geçici işçilerin talebinin değerlendirilmesini 16 Nisan’daki referandum sonrasına bıraktı.

Referandumun hemen ardından gündeme gelmesi beklenen ve radikal değişiklikler yapılması öngörülen 657 sayılı yasanın yanı sıra, kamuda çalışan 750 bin taşeron ile 50 bin mevsimlik işçinin kadro talebi de masaya yatırılacak, enine boyuna ele alınacak. Hem taşeron hem de geçici işçiler çalışmadan nasıl bir sonuç çıkacağını şimdiden merakla bekliyor.

Kamuda, ağırlıklı olarak çay, demiryolları, tarım, petrol, karayolları, şeker ve orman sektöründe geçici işçi çalıştırılıyor. ÇAYKUR’da 7 bin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda ise 10 bin mevsimlik işçi istihdam ediliyor. Geriye kalan 33 bin işçi de diğer kurumlarda çalışıyor.

Yasa gereği yılda 5 ay 29 gün çalışıp, sonrasında işlerine son verilmesi devasa boyutta hak kayıplarına yol açıyor. Mevsimlikler bir yıllık çalışma süresini tamamlayamamaktan ötürü kıdem tazminatına hak kazanamıyor, kadrolu işçilerin sahip olduğu ücret ve sosyal hakların çoğunluğundan yoksun kalıyorlar.

Altı milyonu aşkın işsizin bulunduğu ortamda düşük ücret, kadrodan yoksun mevsimlik işçi statüsünde çalışmayı zorunlu olarak kabul ediyorlar. Çünkü bu kadar işsizin olduğu yerde iş sahibi olabildikleri için kendilerini bir anlamda şanslı da görüyorlar.

Ha diyeceksiniz, “iş bulmuş daha ne istiyor?” Ancak emeğini satarak çalışanların, zor görevi yerine getirenlerin taşeron da olsa, geçici de olsa hak ettikleri ücreti almaları, kadroya kavuşmaları sosyal devlet olma gereğinin yanı sıra anayasal hakları da.

Mevsimlik işiler arasında 20 yıla yakın bu statüde çalışanlar bile var. Dile kolay kadrosuz 20 yıl çalışmak. Bu insanlar yılda en fazla 5 ay 29 gün çalıştırılıyor, sonrasında ise kapının önüne konuluyor. İşten çıkarılan işçiler geçimini sağlamak için yılın geri kalan bölümünde taşeron firmalarda çalışıyor.

Geçici işçiler, işten çıkarıldıktan sonra evine ekmek götürebilmek için ne yazık ki İşsizlik Sigortası Fonu’ndan da yararlanamıyor. Çünkü çalışma süreleri kısa olduğundan, ödedikleri prim yetersiz kaldığından yararlanmadaki ağır koşullardan dolayı fondan aylık alamıyorlar.

Daha önce de yazdım, işçinin çalışırken ödediği primlerden oluşan, toplam varlığı 103 milyar lirayı aşan İşsizlik Sigortası Fonu’nun yararlanma koşulları yumuşatılmadığından ötürü işini yitirenlerin çoğunluğuna hiç yararı olmuyor.

Kurulduğu 2002 yılından bu yana fondaki paranın ancak yüzde 11 gibi küçük miktarı işsize ödenebildi. Daha fazla işsizin, daha yüksek miktarda, daha fazla süre ile aylık alabilmesi için mutlak olarak fondan yararlanma koşulları basitleştirilmeli.

Eğer, para kuruluş amacı dışındaki işlere, yatırımlara harcanıyorsa ne anlamı kaldı fonun, ne yararı olur işçiye?

Asıl çözüşmesi gereken temel sorunlardan birisi de İşsizlik Sigortası Fonu’nun revizyondan geçirilmesi. Yapılacak yasal değişiklikle daha fazla işsize maaş ödenmesinin önü açılmalı. Böyle devam ederse fonun işsize hiç yararı olmayacak, başka yerlere kaynak olarak kullanılacak.

Son söz; yıllardır işsizlik maaşı alamayan kamudaki 50 bin mevsimlik işçi kadro bekliyor. Ayrıca, işsiz kaldıkları dönemde işsizlik maaşı almayı, işten çıkarıldıklarında diğer devlet kurumlarında çalışmayı istiyorlar.

Bakalım referandum sonrası Hükümet taşeronların yanı sıra mevsimlik işçilerin taleplerine de nasıl bir yanıt verecek?