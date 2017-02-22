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Mevsimlik İşçi Olarak Çalıştırılan Çocuklar İçin Çalıştay Yapıldı

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Mevsimlik İşçi Olarak Çalıştırılan Çocuklar İçin Çalıştay Yapıldı
Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında yürütülen proje kapsamında...

Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında yürütülen proje kapsamında Şanlıurfa'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde istişare toplantısı yapıldı.

Uluslararası Çalışma Örgütü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye genelinde yürütülen "Çocuk Çalıştırma Suça Ortak Olma" projesinin değerlendirme toplantısı yapıldı. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde özel bir otelde yapılan toplantıda Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde mevsimlik İşçi olarak çalıştırılan çocuklarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Necati Kocabey, mevsimlik tarım işçisinin en çok Şanlıurfa ilinde olduğunu belirterek yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu. Amaçlarının çocukların eğitimlerinden geri kalmaması olduğunu belirten Kocabey, "Çocuk çalıştırma suça ortak olma" diyerek kimsenin bu suça ortak olmaması gerektiğini ifade etti.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Aksoy ise yaptığı açıklamada, 2016 yılı itibarıyla 24 bin öğrencinin mevsimlik işçi olarak il dışına çıktığını söyledi.

Mevsimlik İşçi Olarak Çalıştırılan Çocuklar İçin Çalıştay Yapıldı

Mevsimlik İşçi Olarak Çalıştırılan Çocuklar İçin Çalıştay Yapıldı

Mevsimlik İşçi Olarak Çalıştırılan Çocuklar İçin Çalıştay Yapıldı

Mevsimlik İşçi Olarak Çalıştırılan Çocuklar İçin Çalıştay Yapıldı

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