Mevsimlik işçilerde kadroyu hakediyor

MHP Grup Başkanvekili Usta, "Kadro konusunda mevsimlik işçilerin de taşeronlar kadar kadroyu hak ettiklerini düşünüyorum" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta TBMM Genel Kurulunda mevsimlik işçilerin sorunları ve talepleri üzerine konuştu. Taşeronlar ile alakalı gelişmeler son derece memnuniyet verici olduğunu dile getiren Usta, bunun gecikmiş de bir adım olduğunu ve bütün siyasi partilerin kamuoyuna karşı bu konuda verilmiş sözlerinin olduğunu söyledi.

Taşeron işçiler için düzenlemeler yapılırken, müjde bekleyen vatandaşlardan yoğun bir şekilde mesaj ve arama aldıklarını ifade eden Usta şöyle devam etti; “Bunlardan bir tanesi mevsimlik, sezonluk çalışan işçiler. Bu işçiler bilindiği üzere; ormanda var, çay işletmelerinde var, şeker kurumunda var, millî eğitimde var, kamuda belli yerlerde bu tür işçilerimiz var. Bunların en az çalışanının da yirmi, yirmi beş yıllık hizmeti var. Zaten belli bir zamandan sonra yeni alım yapılmadı. En fazla altı ay çalıştıkları için işten çıkartıldıkları zaman içerisinde işsizlik sigortası ödeneğinden de faydalanamıyorlar. Yeni durumda çalışma sürelerinin, dokuz aya çıkartılması söz konusu. Ancak kadro konusunda mevsimlik işçilerin de taşeronlar kadar kadroyu hak ettiklerini düşünüyorum. Kadro verilmesinin, bu düzenlemenin içerisine alınmasının çok uygun olacağını düşünüyorum.” Barış GÖK