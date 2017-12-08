  • BIST 107.921
  • Altın 153,786
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 10 °C

Mevsimlik işçilerde kadroyu hakediyor

»
Mevsimlik işçilerde kadroyu hakediyor
MHP Grup Başkanvekili Usta, "Kadro konusunda mevsimlik işçilerin de taşeronlar kadar kadroyu hak ettiklerini düşünüyorum" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta TBMM Genel Kurulunda mevsimlik işçilerin sorunları ve talepleri üzerine konuştu. Taşeronlar ile alakalı gelişmeler son derece memnuniyet verici olduğunu dile getiren Usta, bunun gecikmiş de bir adım olduğunu ve bütün siyasi partilerin kamuoyuna karşı bu konuda verilmiş sözlerinin olduğunu söyledi.

Taşeron işçiler için düzenlemeler yapılırken, müjde bekleyen vatandaşlardan yoğun bir şekilde mesaj ve arama aldıklarını ifade eden Usta şöyle devam etti; “Bunlardan bir tanesi mevsimlik, sezonluk çalışan işçiler. Bu işçiler bilindiği üzere; ormanda var, çay işletmelerinde var, şeker kurumunda var, millî eğitimde var, kamuda belli yerlerde bu tür işçilerimiz var. Bunların en az çalışanının da yirmi, yirmi beş yıllık hizmeti var. Zaten belli bir zamandan sonra yeni alım yapılmadı. En fazla altı ay çalıştıkları için işten çıkartıldıkları zaman içerisinde işsizlik sigortası ödeneğinden de faydalanamıyorlar. Yeni durumda çalışma sürelerinin, dokuz aya çıkartılması söz konusu. Ancak kadro konusunda mevsimlik işçilerin de taşeronlar kadar kadroyu hak ettiklerini düşünüyorum. Kadro verilmesinin, bu düzenlemenin içerisine alınmasının çok uygun olacağını düşünüyorum.” Barış GÖK

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atakum'da hukuksuz işler var07 Aralık 2017 Perşembe 18:19
  • CHP Tokat'ta kongre süreci hızlandı07 Aralık 2017 Perşembe 17:27
  • Kudüs'le ilgili son dakika krizi: Filistinliler ve İsrail askerleri çatışıyor!07 Aralık 2017 Perşembe 15:17
  • Erdoğan istedi katil cezaevinden çıktı07 Aralık 2017 Perşembe 14:10
  • Son dakika:Tarihi ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan resti07 Aralık 2017 Perşembe 13:01
  • CHP'li vekilin mal varlığına el konuldu06 Aralık 2017 Çarşamba 23:21
  • MHP'de şok ihraçlar06 Aralık 2017 Çarşamba 21:34
  • Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatıldı06 Aralık 2017 Çarşamba 21:20
  • CHP’li başkan İyi Parti'ye geçti.06 Aralık 2017 Çarşamba 14:26
  • Son dakika! Gülen gözaltına alındı06 Aralık 2017 Çarşamba 11:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti