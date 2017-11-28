Mevsimlik Tarım İşçilerini Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanı Uğur Ünalan ve beraberindeki heyet Adıyaman Sosyal Güvenlik Kurumu ziyaret ederek...

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanı Uğur Ünalan ve beraberindeki heyet Adıyaman Sosyal Güvenlik Kurumu ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.

Gerçekleştiği ziyaret sonrası Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanı Uğur Ünalan, OSB Konferans Salonunda Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi (KİDEP) Kapsamında Düzenlenen Mevsimlik Tarım İşçilerini Bilgilendirme toplantısına katılarak bilgiler verdi. Düzenlenen toplantıda konuşan Daire Başkanı Ünalan, "Tarım sektöründe 2 milyon 794 bini kadın olmak üzere, toplam 6 milyon 21 bin kişi çalışmaktadır. Ülkemizde kayıt dışı istihdam oranı yüzde 35,23 iken tarım sektöründe bu oran yüzde 84,50'dir. Gaziantep, Adıyaman ve bölgesinde ise, genel kayıt dışı istihdam oranı yüzde 33,49 iken tarım sektöründe bu oran yüzde 82,09'dur. Bu oran tarım sektöründe sigortasız çalışma oranının ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Tarımsal faaliyet ülkemizde en yaygın üretim şekli olmakla birlikte aynı zamanda mevsimsel etkilerin değişkenliği nedeniyle çalışma alanı olarak da en zor sektörlerden biridir. Mevsimlik tarım işçileri yani sizler yüzlerce kilometre uzaklardan tarlalarda çalışmak için geliyorsunuz. İstihdama, ülke ekonomisine oldukça büyük katkı sağlıyorsunuz. Ayrıca bu katkınızdan dolayı da sizlere çok teşekkür ediyorum. Bahsettiğimiz mevsimlik tarım işçilerine yönelik sigortanın yanında kurumumuzun sağlık hizmetlerinde harcamaları karşıladığı genel sağlık sigortası sistemimiz de mevcuttur. Hali hazırda tarım sigortasından faydalanan vatandaşlarımızın kendileri ve bakmakla yükümlü aile fertleri de genel sağlık sigortasından faydalanabilmektedirler. Ancak herhangi bir güvencesi bulunmayan kişiler gelir durumlarına göre yeşil karttan veya geliri yüksek ise primleri kendileri tarafından ödemek suretiyle genel sağlık sigortasından yararlanmaktadır. Bu kapsamda daha önce yeşil kartlı olup özel hastaneye gitmek isteyen vatandaşlarımız veya primleri kendileri tarafından ortalama 213 TL olarak ödenen vatandaşlarımız artık 53,33 TL ödeyerek kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri özel ve üniversite hastaneleri dahil genel sağlık sigortasından faydalanabileceklerdir. Ayrıca daha önce birikmiş prim borçları da 53,33 TL üzerinden güncellenmiştir. Bu kapsamda gelir testine hiç başvurmamış veya daha önce prim borcu bulunan vatandaşların 2018 Nisan ayına kadar kurumumuza başvurup yapılandırma sürecinden yararlanmaları önem arz etmektedir. Sizlerin sorunlarınızı daha iyi anlayıp çözebilmek adına bundan sonra da sürekli bir araya geleceğimizi söylemek istiyorum" dedi.