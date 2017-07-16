Meydan doldu taştı

15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümünde düzenlenen anma etkinliklerinde Samsun meydanları doldu taştı. Sabahın ilk ışıklarına kadar nöbet tutan vatandaşlar, sabah namazını hep beraber kıldı. Çocuklar, Türk bayrağı üstünde uyudu

15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin yıl dönümünde vatandaşlar meydanlara akın etti. Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlar 15 Temmuz şehitlerine anarak demokrasiye bir kez daha sahip çıktı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Sivil toplum kuruluşları ve kurumlar Cumhuriyet Meydanı'nda stantlar açtı. Meydanda toplanan coşkulu kalabalık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek sloganları attı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Meydana gelen Samsun protokolü Türk bayraklarıyla vatandaşı selamladı.

VALİ: "FETÖ İLE PKK'NIN

İLİŞKİSİNE İNANMAYANLAR VAR"

FETÖ ile PKK'nın ilişkisine inanmayanların olduğunu belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, "3 yıl Tunceli Valisi olarak görev yapmış bir kardeşiniz olarak çok şeylere şahit oldum. 15 Temmuz darbesinden önce terör örgütü ilçelerimizi karakollarımızı basıyordu. Bizim imkanlarımız olmasına rağmen teröristlere etkili operasyon yapamıyorduk. Daha sonra anlaşılıyor ki; hain FETÖ bizim askeri birliklerimizin içine sızmış, istihbarat birimleri onların elinde olduğu için bilgileri farklı değerlendiriyorlar. Boşu boşuna dağları bombalıyorduk. 15 Temmuz'dan sonra attığımız her bombada 10-15 teröristi öldürdüğümüzü sizler de basından izlediniz" diye konuştu.

VATANDAŞLAR SOKAKTA UYUDU

Protokol konuşmalarının ardından vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşlara seslenişini dev ekrandan izlediler. Programda ilahiler dinlendi, tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak saat 00.13'te sala okundu. Salanın ardından AK Parti tarafından hazırlanan darbe teşebbüsü belgeseli gösterildi. Belgeselde bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadılar. Meydanda uyuyan bazı vatandaşlar üstlerini Türk bayrağı ile kapatırken, çocuklar ise seyyar arabaların ve çadırların içerisinde uyudu. Sabaha kadar süren program, etkinliklerin ardından meydanda binlerce kişi tarafından kılınan sabah namazı ile sonlandı.

15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıldönümü dolayısıyla Samsunlular Cumhuriyet Meydanı'nda nöbet tuttu.

15 Temmuz programına AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, kurum müdürleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Memur-Sen Samsun Şubesi üyeleri 249 darbe şehidinin isminin yazılı olduğu tişörtlerle sahneye çıkarak, bütün şehitlerin ismi anons edilerek yoklama yaptılar. Meydanda toplanan kalabalık, her şehidin ismi söylendiğinde 'burada' diye bağırdı.

Sahne alan engelli Alihan Yörük'ün 'Şehitler ölmez' ilahisini okuması herkesi duygulandırdı.

Vatandaşlar meydanda ve sokaklarda üstlerine Türk bayrağı sererek uyudular. Uyuyan çocukların üstleri de Türk bayrağı ile örtüldü. Çocukların seyyar satıcı arabasının üstünde ve çadırlarda uyuması ise dikkatleri üzerine çekti.