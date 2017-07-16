Meydanları Dolduranlara İkram

Eskişehir'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla çeşitli kuruluşlar tarafından meydanı dolduran vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Eskişehir'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla çeşitli kuruluşlar tarafından meydanı dolduran vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

15 Temmuz 2016 gecesi hainler tarafından gerçekleştirilen kalkışmanın millet tarafından önlenmesinin bayramı olarak kutlanan "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Eskişehir Vilayet Meydanında coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Meydanda stant açan bazı kurum, kuruluş ve dernekler, vatandaşları unutmayarak meydanı dolduranlara çeşitli ikramlarda bulundu. Meydanda toplanan ve sabaha kadar sürecek etkinlik dolayısıyla binlerce vatandaşa, pilav, tatlı, kek, çay ve su verildi.

İkramda bulunan kurum ve sivil toplum kuruluşları, demokrasiye sahip çıkıp, sabaha kadar nöbet tutmak için meydanları dolduran vatandaşlara çeşitli yiyecek ve içecek verdiklerini ve onlara hizmet etmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.

Vatandaşlarda, kendilerini düşünüp yiyecek ve içecek ikramında bulunanlara teşekkür ettiler.