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Mezar Sorup Bekçiyi Hastanelik Eden Baba-oğul Çıktı

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Mezar Sorup Bekçiyi Hastanelik Eden Baba-oğul Çıktı
Samsun'da Mezarlıklar Müdürlüğüne gidip mezar sordukları bekçiye saldırıp kanları içinde bıraktıktan sonra hastanelik eden kişilerin baba-oğul çıktı...

Samsun'da Mezarlıklar Müdürlüğüne gidip mezar sordukları bekçiye saldırıp kanları içinde bıraktıktan sonra hastanelik eden kişilerin baba-oğul çıktı ve polis tarafından yakalanan şüpheliler mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz şahıslar Kıran Mezarlığı içindeki Mezarlıklar Müdürlüğüne giderek gece bekçisi Bayram Turgut'a (46) mezar yeri sordular. Bekçi Bayram Turgut da bilgisayarların kapalı olduğunu, karanlık olduğu için de mezar yerinin bulunmasının zor olduğunu söyleyip sabah gelmelerini istedi. Kimliği belirsiz şahıslar taşkınlık yapıp bekçi Bayram Turgut'a saldırdılar. Bekçiyi darp edip kanlar içinde bırakın saldırganlar sehpayı parçalayıp kapı camını da kırdılar. Kavga üzerine cenaze yıkayan bayan görevliler koşarak bekçiye yardım itmek istedi. Saldırganlar daha sonra kaçtılar. Kanlar içinde kalan Bayram Turgut Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis olayı alkollü olduğu ileri sürülen İ.Y. ile oğlu D.Y.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Söz konusu şahıslar polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen İ.Y. ve D.Y., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

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