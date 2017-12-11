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Mezar Sorup Bekçiyi Hastanelik Ettiler

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Mezar Sorup Bekçiyi Hastanelik Ettiler
Samsun'da kimliği belirsiz şahıslar akşam saatlerinde Mezarlıklar Müdürlüğüne gidip mezar sordukları bekçiye saldırıp kanları içinde bıraktıktan...

Samsun'da kimliği belirsiz şahıslar akşam saatlerinde Mezarlıklar Müdürlüğüne gidip mezar sordukları bekçiye saldırıp kanları içinde bıraktıktan sonra hastanelik ettiler. Saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. 3 kişi oldukları öğrenilen kimliği belirsiz şahıslar Kıran Mezarlığı içindeki Mezarlıklar Müdürlüğüne giderek gece bekçisi Bayram Turgut'a (46) mezar yeri sordular. Bekçi Bayram Turgut akşam olduğu için bilgisayarların kapalı olduğunu, karanlık olduğu içinde mezar yerinin bulunmasının zor olduğunu söyleyip sabah gelmelerini söyledi. Kimliği belirsiz şahıslar taşkınlık yapıp bekçi Bayram Turgut'a saldırdılar. Bekçiyi darp edip kanlar içinde bırakın saldırganlar sehpayı parçalayıp kapı camını da kırdılar. Kavga üzerine cenaze yıkayan bayan görevliler koşarak bekçiye yardım itmek istedi. Saldırganlar daha sonra kaçtılar. Kanlar içinde kalan Bayram Turgut Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak saldırganların kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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