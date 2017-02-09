Mezarlık Yoluna Parke Taşı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükköy Mahalle Mezarlığı yoluna parke taşı döşedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükköy Mahalle Mezarlığı yoluna parke taşı döşedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklardaki bakım, onarım ve yol çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını Büyükköy Mahallesindeki mezarlıkta sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezarlık yollarında parke taşı döşeme çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Koordinatörü Mahmut Bilgiç, çalışmaları yerinde inceledi. Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilçe genelinde mezarlıkların koşullarının iyileştirilmesi noktasında çalışma içinde olduğunu belirten Bilgiç, Büyükköy Mahallesinde mahalle mezarlık yolunda parke taşı döşeme çalışmasının hızla devam ettiğini, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyledi.