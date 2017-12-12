Mezarlıkta "Renkli Adalar" Uygulaması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, cenaze yakınlarının mezarları daha kolay bulabilmesi için renkli adalar uygulaması başlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, cenaze yakınlarının mezarları daha kolay bulabilmesi için renkli adalar uygulaması başlattı.

Yetkililer, mezar ziyaretine gelen vatandaşların yakınlarının mezarlarını daha kolay bulabilmeleri için mezarlığı 5 adaya bölerek renklendirdi. Mavi, sarı, yeşil, turuncu ve beyaz renklere boyanan mezarlık duvarları artık ziyarete gelen yakınları tarafından daha rahat bulunabilecek. Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşların arasında yaşlı ve okur yazar olmayanlar için böylesi bir uygulama başlattıklarını ifade eden yetkililer, uygulamanın daha pratik olduğuna vurgu yaptı. Boyamanın yanı sıra geri dönüşüme giden kilit taşlarını da değerlendiren mezarlıktaki ara sokaklar kilit taşları ile döşendi. Cenaze sahipleri kış mevsiminde çamurlu ortamdan kurtulmuş oldu. Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Durdu Yetkinşekerci, bu uygulama ile belirsizliği ortadan kaldıracaklarını belirterek, "Cenaze hangi camiden kalkacak belirsizliğini ortadan kaldırmak için böyle bir uygulama başlattık. Kimin defin yeri hangi renge geliyorsa artık cenazeler o camiden kaldırılıyor. İnsanlar defin için müracaat ettiğinde kendisine defin camisi söyleniyor" dedi.

Üçüncü cami inşa ediliyor

Defin yeri mavi, sarı, yeşilin ve turuncunun bir kısmına gelenlerin cenazelerinin Şireci camiden, yeşil ve kırmızı renge gelenlerin cenazelerinin ise Bahaddin Nakıboğlu camisinden kaldırılacağını dile getiren Yetkinşekerci, boyama işinin yüzde 80'inin bittiğini, yüzde 20'lik kısmının tamamlanması içinde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Mezarlıkta bulunan mevcut bulunan Bahaeddin Nakıboğlu ve Şireci Camilere ek olarak üçüncü cami Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Durdu Yetkinşekerci tarafından yapılıyor. Ortalama 450 kişilik olan Yetkinşekerci Cami yaklaşık bir aya sonra hizmete girecek. Yetkinşekerci Camiisi'nin hizmete girmesi ile birlikte trafik sıkıntısının da sona ereceğini ifade eden mezarlık yetkilileri, daha önce cenazelerde yoğun trafik sıkıntısı yaşandığını, bu camii ile birlikte bu sıkıntının asgariye ineceğini belirtti.

Anketlerde mezarlık memmnuniyeti

Yetkinşekerci, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin her iki ayda bir birimler için vatandaşlara yaptırdığı anketlerde Mezarlık Müdürlüğü'nün yüzde 80'lik oranla en çok memnuniyetin sağlandığı birim olduğunu söyledi. Yetkinşekerci, "Bu da bizim işimizi doğru yaptığımızı gösteriyor. Vatandaşımızın en acı gününde onların yanında olmaya çalışıyoruz. Onlara huzur ve kıymet vermek için hizmetlerimizi en üst seviyede tutuyoruz" diye konuştu.