Mezarlıkta şüpheli ölüm

Samsun'da bir genç mezarlıkta ölü olarak bulundu. Bir belediyede çalıştığı öğrenilen Özgür Ö.'nün önceki akşam bonzai içerken görüldüğü iddia edildi

Samsun'un İlkadım İlçesi Adalet Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı içinde meydana gelen olayda, mezarlıkta vatandaşlar tarafından Özgür Ö. (32) hareketsiz halde sırt üstü yatarken fark edildi. Olay, 112 Acil Servis ekiplerine ve polise haber verildi. Olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Özgür Ö. yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Samsun'da bir belediyede park ve bahçelerde çalıştığı öğrenilen Özgür Ö.'nün arkadaşları polise verdikleri bilgide önceki akşam kendisini bonzai içerken gördüklerini söylediler. Özgür Ö.'nün ölümü şüpheli bulundu ve cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.