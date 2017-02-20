Mezitli Belediyesi, Yeni Hizmet Binası İçin İhaleye Çıkıyor

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eski Mezitli Hali alanında yapacakları yeni hizmet binasının ihalesine 28 Şubat 2017 tarihinde...

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eski Mezitli Hali alanında yapacakları yeni hizmet binasının ihalesine 28 Şubat 2017 tarihinde çıkacaklarını belirterek, "İnşaata bir yıllık bir süre vererek, 2018'in Şubat ayına yetiştirmeyi hedefliyoruz. Adnan Menderes Bulvarı'nın son noktasında yapmayı planladığımız Kültür Merkezimizi ise bu yıl sonunda bitirmeyi istiyoruz" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, bu yıl içinde ve 2018'in başlarında hayata geçirmeyi planladıkları üç yeni projeyle ilgili İHA muhabirine açıklama yaptı. Öncelikli projelerinden birinin, uzun zamandır Mezitli'ye kazandırmak istedikleri modern bir belediye hizmet binası olduğunu ifade eden Tarhan, 28 Şubat'ta belediye hizmet binasının ihalesine çıkıyoruz. Belediye binası eski hal alanında yapacağız. Belediye binamızı yapmakta biraz geç kaldık belki ama bunu da telafi edeceğiz. İnşaata bir yıllık bir süre vererek, 2018'in Şubat ayına yetiştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Eski Mezitli Hali'nin yerine aynı zamanda bir kent meydanı yapma hedefleri olduğunu dile getiren Tarhan, ancak plan değişikliği bir türlü Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçmediği için hem belediye hizmet binasının yapımında hem de kent meydanında geç kaldıklarını söyledi. Tarhan, "Eski hal alanının kent meydanı olması için yapılması gereken plan değişikliğinde de biz Büyükşehir'de çok uğraş verdik. Onda da gecikildi ve nihayet geçti. Yoksa bu talebi göreve gelir gelmez yapmıştık. O zaman olsaydı biz şimdiye kadar belediye binamızı bitirmiş olacaktık. Oradaki plan değişikliğinin gecikmesi belediye binamızın gecikmesine neden oldu" ifadelerini kullandı.

Yeni hizmet binasının oldukça modern bir bina olacağını da vurgulayan Tarhan, binanın enerjisinin güneş enerjisi ile sağlanacağını kaydederek, "Bir akıllı bina olacak. Örnek bir bina olacak. İhale aşamasında olduğu için rakamı söyleyemiyorum ama ciddi bir rakam. Fakat bir yıllık bir süre vereceğiz müteahhide, bir yıl içerisinde belediye binasını da bitireceğiz" şeklinde konuştu.

"Kültür merkezini bu yıl sonunda bitirmeyi öngörüyoruz"

Yapacakları Kültür Merkezi'nin ise Adnan Menderes Bulvarı'nın son noktasında Mezitli sınırında bir alan olacağını bildiren Tarhan, şöyle devam etti: "Kültür merkezi yapmayı düşündüğümüz alan çok güzel bir yer olduğu için orada ısrar ettik. Orası kesinleşti, orada yapmaya kararlıyız. Hukuken bir vatandaşın hissesiyle ciddi zaman kaybımız oldu maalesef ama önümüzdeki 3-4 gün içerisinde sanıyorum bunu aşacağız ve ihale hazırlığını yapıyoruz. Kültür merkezimizin projesi hazır. Mezitli'nin prestij noktasında Adnan Menderes Bulvarı'nın bittiği noktada. Çok güzel bir nokta. Mezitli'nin çok fazla ihtiyacı olan bir tesis bu. Gerçekten oradaki hukuki sorunlar nedeniyle geciktik bunda. Şimdiye kadar bitirmemiz gerekirdi. Ama bu gecikmeyi ihale süresini 9-10 ay gibi kısa tutarak yine 2017 yılı sonunda Kültür Merkezimizi bitirmeyi öngörüyoruz."

Kültür merkezinin salon kısmının 650 kişilik olacağını, ancak çok fazla aktivitenin yapılabileceği bölümleri bulunduğunu belirten Tarhan, "Yazlık sinemadan sanat galerisine kadar birçok fonksiyon burada olacak. Etkin bir şekilde kullanacağız bu alanı" dedi.

Öte yandan, Merkez Mahallesi'nde Vatan Caddesi ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın kavşak noktasında hayata geçirecekleri "Gençlik Merkezi'nin yapımına ise önümüzdeki günlerde başlayacaklarını anlatan Tarhan, şöyle devam etti: "Gençlerimize dönük bu hizmeti çok kısa sürede bitireceğiz. Bu ay içerisinde inşaatına başlayacağımızı umut ediyorum. Nüfusun yoğun olduğu iyi bir noktada yapacağımız Gençlik Merkezimizi çok kısa sürede bitireceğiz."