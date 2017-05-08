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Mezitli Belediyesi’nde Yaz Hazırlıkları

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Mezitli Belediyesi’nde Yaz Hazırlıkları
Mezitli Belediyesi parklarda, havuzlarda ve sahillerde yaz hazırlıklarına başladı.

Mezitli Belediyesi parklarda, havuzlarda ve sahillerde yaz hazırlıklarına başladı.

Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sorunsuz bir yaz geçirmeleri amacıyla çalışmalarına başladı. Ekipler, Mezitlililerin yoğun olarak kullandığı noktalarda yaz hazırlıklarına hummalı bir biçimde başladı. Su dünyası, sahiller ve parklarda yaz ayları için düzenlemeler yapan ekipler, alanların daha verimli kullanımı için özel uygulamalar da gerçekleştiriyor.

Su dünyasında bakım çalışmaları başladı

Geçtiğimiz yıl 27 bini aşkın insanın faydalandığı ve bölgenin en büyük aquaparkı olan Mezitli Belediyesi Su Dünyası, havaların ısınmasıyla birlikte yaza hazırlanıyor. İçerisinde nostaljik yazlık sinemanın da bulunduğu su dünyasında, çevre düzenlemesi, çiçek ekimi ve teknik düzenlemeler yapılmaya başlandı. Birçok bölümünde yeni düzenlemelerin yer aldığı su dünyası bu yaz da Mezitlililerin en çok tercih ettiği mekanların başında yer alacak.

Mezitli Belediyesi'nin özel bir uygulama ile belirlediği, vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve yeşil alanlara spor cihazları, çocuk oyun aletleri ve oturma grupları konuluyor. Vatandaşların alanları daha verimli biçimde kullanacağı bir sistemle yeniden düzenlenen parklarda, özel etkinliklerin yapılacağı bölümler bisikletler ve kaykay parkurları da oluşturulacak. Ekipler, parklarda çim ve çiçek ekimi, ağaç budama ve bakımı, oyun ve spor guruplarının bakımı, aydınlatma ve su tesisatlarının tamiri ve bakımı, çöp kovalarının yenilenmesi işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

Mezitli Belediyesi’nde Yaz Hazırlıkları

Mezitli Belediyesi’nde Yaz Hazırlıkları

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