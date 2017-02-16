Mezitli Belediyesi’nden Meclis Üyelerine Bisiklet

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasında öncü olmaları için belediye meclis üyelerinin...

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasında öncü olmaları için belediye meclis üyelerinin tamamına bisiklet dağıttı.

Mezitli Belediyesi tarafından başlatılan bisiklet kampanyası büyüyerek devam ediyor. Belediyenin bisiklet kullanımını artırmak için ortaya koyduğu çalışmalar üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan gönderilen bisikletler, Mezitli halkı ile buluşmaya başladı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 14 şanslı vatandaşa bisiklet hediye eden Başkan Tarhan, şimdi de belediye meclis üyelerine bisiklet dağıttı. Dağıtım sonrası meclis üyeleri bisikletleriyle poz verirken, bazı meclis üyeleri de takım elbiseleri ile bisiklet turu yaptı.

Dağıtımda konuşan Başkan Tarhan, Mezitli Belediyesi'nin yaptığı bisiklet yollarının toplam uzunluğunun bin 500 metreye yaklaştığını belirterek, buna karşılık olarak Sağlık Bakanlığı'ndan ilk etapta 350 adet bisiklet geldiğini söyledi. Önümüzdeki süreçte bu rakamın 850'ye ulaşacağını ifade eden Tarhan, Sevgililer Günü'ne özel Mezitli Kart kullanıcıları arasından çekilen kura ile 14 bisiklet dağıttıklarını hatırlatarak, "Bisiklet kullanımını teşvik etmesi ve özendirmesi nedeniyle 31 belediye meclis üyemizin tamamına bisiklet hediye ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yine mahalle muhtarlarımıza, birim müdürlüklerimize ve Mezitli'de yaşayan vatandaşlarımıza bu bisikletleri vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bisiklet kullanımını artırmanın pek çok avantajı olduğunun altını çizen Tarhan, "Amacımız, insanların spor yaparak daha sağlıklı olması, akaryakıttan tasarruf edilmesi, çevre kirliliğinin azaltılması. Bisiklet kullanımına büyük önem veriyoruz. Mezitli ilçemiz, gerek coğrafik gerekse topografik olarak bisiklet kullanımına son derece uygun. Diğer gelişmiş ülkelere göre bu tür imkanlara sahip olmasına karşın bisiklet kullanımı yok denecek kadar az. Bu yolla meclis üyelerimiz de her zaman olduğu gibi bisiklet kullanımının teşviki açsından öncü olacaklar. İleride istiyoruz ki, Mezitli bir bisiklet kenti olsun, 7'den 70'e herkes bisiklet kullansın" diye konuştu.

Bisiklet dağıtımının Mezitli Belediyesi'nin en önemli hizmetlerinden birisi olduğunu ifade eden meclis üyeleri, "Hem çevre açsından hem de hareketsiz bir topluma karşı bisiklet yolu yapılması ve insanların ulaşımlarını bisikletle yapması çok doğru bir uygulama. Özellikle gelişmiş Avrupa şehirlerinde bu uygulamanın çok yoğun olduğunu görebiliyoruz. Biz aynı uygulamanın kentimizde de yayılması gerektiğine inanıyoruz. Sağlıklı yaşam için spor, spor için bisiklet. Bu duyarlı çalışmasından dolayı belediye başkanımız Neşet Tarhan'a teşekkür ediyoruz" dediler.