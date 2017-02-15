Mezitli’de 2016 Yılında Bin 310 Çift Nikah Masasına Oturdu

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi'nde, 2016 yılında bin 310 çiftin nikahı kıyıldı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi'nde, 2016 yılında bin 310 çiftin nikahı kıyıldı. Mezitli Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuran 10 çift ise nikah tarihi olarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih etti. Çiftlerden birinin nikahını Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan kıydı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nü daha da özel bir gün haline getirmek isteyen çiftler, Mezitli Belediyesi Evlendirme Memurluğu tercih etti. Viranşehir Mahallesinde hizmete açılan yeni nikah salonunda dünya evine giren 10 çifte, nikah defterini imzaladıkları ve içerisinde erguvan tohumunun olduğu kalem hediye edildi. 2016 yılında toplamda bin 310 çift dünya evine girdi.

Evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih eden çiftlerin Dilek Baydan ve Akın Korkmaz'ın nikahına sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, çiftin nikahını da kıydı. Genç çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Tarhan, "14 Şubat Sevgililer Günü'nü daha özel bir gün haline getirmek isteyen çiftlerimizin nikahını kıydık. Dilek ve Akın çifti bu özel günde evlenmek için müracaat etti. Gençlerin tüm hayallerinin barış içerisinde, terörün, işsizliğin olmadığı, herkesin yüzünün güldüğü, mutlu olduğu bir ülkede yaşamalarını diliyorum" dedi.