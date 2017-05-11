Mezitli’de Dikilen Jakarandalar Çiçek Açmaya Başladı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında oluşturulan 35 jakaranda koruluğunda ağaçlar çiçek açmaya başladı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında oluşturulan 35 jakaranda koruluğunda ağaçlar çiçek açmaya başladı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın gurur projelerinden birisi olan jakaranda korulukları havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açıyor. Mezitli Belediyesi'nin en büyük kardeşlik projelerinden birisi olan, farklı kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getiren jakaranda korulukları, mor renkli çiçeklerle bulunduğu bölgenin havasını değiştiriyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından hayata geçirilen ve kısa sürede 70 bin metrekarelik alanda 4 bin jakaranda türü fidan toprakla buluştuğu koruluklar, narin yoğun yaprakları ve mor renkli salkım şeklindeki çiçekleri ile büyüleyici bir görüntü sergiliyor. Koruluklar bölgede yaşayan vatandaşların da büyük beğenisini topluyor.

Daha temiz bir hava, daha yeşil bir Mezitli için ilçenin dört bir yanına koruluk yaptıklarını dile getiren Başkan Tarhan, "Mezitli'nin birçok yerinde koruluk alanları oluşturduk. Birçok sivil toplum kuruluşlarını Mezitli'de aynı çatı altında topladık. Kendilerine alan verdik ve bu alanlarda Jacaranda cinsi ağaçlardan oluşan koruluk yapma imkanı sunduk. Toplamda 70 bin metrekarelik alana dikilen fidanlarımız hızla büyüdü. Bir kısmı çiçek açtı. Ağaçlarımızın mor rengindeki hafif kokulu çiçekleriyle yaz aylarında vatandaşlarımıza huzur vermesini diliyorum. Doğa severleri de koruluklarımızı duyarsız vatandaşlar tarafından oluşacak olan tehlikelere karşı korumalarını istiyorum" dedi.