Mezitli’nin Değeri Yükseliyor

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi yapılaşmada bölgenin lideri durumuna gelirken, iş yeri açma oranı da yaklaşık 3 katına çıktı.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi yapılaşmada bölgenin lideri durumuna gelirken, iş yeri açma oranı da yaklaşık 3 katına çıktı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe, en fazla değer kazanan ilçelerin başında geliyor. Yapılaşma oranında bölgenin lideri konumunda olan Mezitli'de, açılan işyeri sayısı katlanarak artıyor. Çeşitli uygarlıkların merkezi konumu olmasına karşın yakın tarihe kadar küçük bir köy olarak devam eden Mezitli, günümüzde en çok büyüyen ve değer kazanan kentlerden birisi oldu.

Mezitli'de açılan işyeri sayısı son 10 yılın ortalamasına oranla üç katına çıkarken, sadece 2016 yılı içerisinde Mezitli Belediyesi tarafından 456 işyeri açma ve 4 bin 785 yeni yapı ruhsatı verildi.

Mersin'in en büyük yeme içme mekanları işyeri açmak için Mezitli'yi tercih ederken, otomobil bayilerinin tamamına yakını merkezlerini Mezitli'de açtı. Yemek sektöründeki büyük işletmeler, alışveriş merkezleri Mezitli'ye şube açarken, son yıllarda sağlık alanında büyük yatırımcılarda kenti tercih eden sektörlerin başında geldi. Devlet, yeni bir kamu hastanesine yer tahsisi için çalışmasını yürütürken, sağlık alanından en büyük kurumlardan birisi de Türkiye'nin en büyük özel hastanesini Mersin'e açıyor. İnşaatı tamamlanma aşamasında olan hastanenin yanı sıra sağlık sektörünün önemli bir kuruluşu Mezitli'de ecza deposu açtı.

Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi olan ruhsatlandırma ile ilgili önemli bir mesafe kat eden Mezitli Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, tamamen bilgisayarlı otomasyon sistemine geçebilmek adına son aşamaya geldi. 2014 yılında 366, 2015 yılında 452 ve 2016 yılında 456 işyeri açma ruhsatı verilirken, veri girişinin devam ettiği sistem faaliyete geçtiğinde, Mezitli'de bulunan tüm esnafın verilerinin bilgisayar ortamında anlık olarak takip edilmesi sağlanacak ve aksama ile gecikme gibi hallerde esnaf uyarılabilecek. Müdürlük içersinde bulunduğumuz süreçte Mezitli'de ruhsatlandırmayla ilgili tüm tedbirleri almış durumda.

Mor Bayrak sadece Mezitli'de var

Kadına yönelik pozitif yaklaşımı ile öne çıkan Mezitli Belediyesi'nin, Mersin'de uyguladığı örnek bir proje de "Mor Bayrak" projesi. Türkiye'de her 10 kadından sadece üçünün çalıştığı gerçeğinden yola çıkılarak, toplumda cinsiyet eşitliğini güçlendirmek adına, işletmelerinde kadın yönetici bulunduran, ücret olarak kadınlara pozitif ayrımcılık yapan ve engelli ile kadın vatandaşların hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirleri alan iş yerlerine "Mor Bayrak" asılıyor. Geçtiğimiz yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde başlayan projede, bugün oldukça önemli bir mesafe kat edildi. "Mor Bayrak" projesi geliştikçe kriterleri daha da yükselterek, kadınların sosyal alanda daha fazla yer alması amaçlanıyor.

Artan değeriyle birlikte inşaat sektörünün en fazla rağbet ettiği ilçe olan Mezitli'de, İnşaat Ruhsat Müdürlüğü tarafından 2015 yılında toplam 296, 2016 yılında da 256 ruhsat verildi. 2016 yılı içerisinde bağımsız bölüm olarak 4 bin 514 mesken, 232 işyeri, 37 kapıcı dairesi, 2 sanayi işletmesi ve birer adet spor tesisi, depo, tarım hayvancılık işletmesi ve dini veya ibadet faaliyeti yürüten yapılara ait inşaat ruhsatı verildi.