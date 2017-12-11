  • BIST 109.081
  • Altın 153,471
  • Dolar 3,8229
  • Euro 4,5053
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 11 °C

Mezitli’nin Zirvesine Atatürk Anıtı

» »
Mezitli’nin Zirvesine Atatürk Anıtı
Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, kırsal bölgede bulunan Fındıkpınarı Yaylası girişine şaha kalkmış at üzerinde Atatürk anıtı yerleştirdi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, kırsal bölgede bulunan Fındıkpınarı Yaylası girişine şaha kalkmış at üzerinde Atatürk anıtı yerleştirdi. Mini bir tepenin üzerine yapılan Atatürk anıtı, görsel bir şölen sunuyor.

Atatürk sevgisini arttırmak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunan Mezitli Belediyesi, bu girişimlerine bir yenisini ekledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mezitli merkeze yaklaşık 34 kilometre uzaklıkta olan Fındıkpınarı Yaylasına şaha kalkmış Atatürk anıtı yerleştirdi. Mini bir tepenin üzerine yapılan Atatürk anıtı, bölgenin atmosferini değiştirirken, görsel bir şölen sunuyor. Mezitli'yi güzelleştirmek ve Atatürk sevgisini arttırmak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüklerini belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Yaptığımız çalışmalarla ilçemize değer katıyor, her geçen gün daha da güzelleştiriyoruz. Bunun yanında ilçemizde Atatürk sevgisini arttırmak amacıyla çeşitli birçok girişimde bulunduk. Bu girişimlerimizle Türkiye gündemine oturan çalışmalara imza attık. Kararlılıkla ilerlediğimiz bu yolda halkımızın mutlu olması için gerekli tüm çabayı sarf ediyoruz. Yaz aylarında Mersin'in en çok ziyaret edilen yaylalarından birisi olan Fındıkpınarı Yaylamıza yaptığımız hizmetlerle bölgenin yapısını değiştirdik. Mezitli'nin çağdaş, aydın ve Atatürkçü insanların yaşadığı bir kent olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ilçemizin birçok yerine Atatürk sevgisini arttırmak amacıyla çeşitli dokunuşlarda bulunduk. Ayrıca Fındıkpınarı Yaylası girişine şaha kalkmış Atatürk anıtı yaptık" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tanzanya Büyükelçisi Kiondu’dan Vali Demirtaş’a Ziyaret11 Aralık 2017 Pazartesi 15:53
  • Teferrüç’te Trafik Düzenlemesi11 Aralık 2017 Pazartesi 15:53
  • Kumluca Muhtarlar Derneği’nden Abd’ye ’Turp’lu Kınama11 Aralık 2017 Pazartesi 15:53
  • Başkan Büyükkılıç Camikebir Esnafını Ziyaret Etti11 Aralık 2017 Pazartesi 15:48
  • 25 Bin Dursunbeyli Tek Çatı Altında Toplanıyor11 Aralık 2017 Pazartesi 15:48
  • Çankırı’da Kadına Şiddete Hayır Yürüyüşü11 Aralık 2017 Pazartesi 15:48
  • Mhp İl Başkanı Avşar’dan İlçe Başkanı Samanlı’ya Ziyaret11 Aralık 2017 Pazartesi 15:48
  • Demirkol, Kültür Ve Gençlik Merkezi Çalışmalarını İnceledi11 Aralık 2017 Pazartesi 15:48
  • Niksar’a Tarihi Dokuya Uygun Yeni Ptt Binası Yapılacak11 Aralık 2017 Pazartesi 15:44
  • Nilüfer Belediyesi’nden Çiftçiye Meyve Fidanı11 Aralık 2017 Pazartesi 15:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti