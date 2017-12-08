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Mezopotamya Toprakları Hamsiyle Buluştu

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Mezopotamya Toprakları Hamsiyle Buluştu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Trabzon Ortahisar ile Kızıltepe Belediyelerince hamsi festivali düzenlendi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Trabzon Ortahisar ile Kızıltepe Belediyelerince hamsi festivali düzenlendi.

Kızıltepe otogarında başlayan Hamsi Festivali vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Katılanlara bedava hamsinin dağıtıldığı festivalde, Kızıltepeliler hamsiye doydu. Festivale İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, AK Parti MKYK üyesi Zeynep Alkış, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin GENÇ ve Kızıltepe Belediye Başkanı Ahmet Odabaşı katıldı.

Festivalde konuşan AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu Kızıltepe'de düzenlenen festivalin birlik, beraberlik ve kardeşlik köprüleri kurmasına dikkat çekti. Miroğlu, "'Kızıltepe'de böyle bir Festivalin düzenlenmesinin ne kadar önemli olduğunu hep beraber görüyoruz tanık oluyoruz, inanın şu tabloya baktığım zaman keşke bu güzel ülkenin çeşitli bölgeleriyle Kızıltepe'nin güzel Mardinimizin arasındaki köprüler kardeşlik köprüleri, hoşgörü köprüleri, sevgi barış köprüleri yıllar yıllar öncesinden inşa edilebilseydi diyorum ama hiç bir şey bazı adımlar halkı memnun edecek, halkı iyi hissettirecek önemli projeler için geç sayılmaz bu projede elbette ki Kızıltepe için geç bir proje değildir tam vaktiydi, tam zamanıydı" dedi.

Hamsinin Mezopotamya seyahati

Miroğlu, Kızıltepe'de düzenlenen festivali hamsinin Mezopotamya seyahati olarak tanımlayarak, "Bu Festival hamsinin Mezopotamya seyahati gibidir. Hamsi şimdi Mezopotamya topraklarında, kısmet olursa belki Arapçayı da, Kürtçeyi de öğretiriz bu hamsiye ondan sonra afiyetle sofralarımızda tadına bakarız. Bizim gözbebeği bir ilçemiz ve İnşallah bu türden bizi bir araya getiren, bize kardeşliği, ortak tarihi mirasımızı, değerlerimizi hatırlatan daha başka ve yeni güzel projelere hep beraber imza atarız o projelerin tadını hep beraber çıkarırız afiyet olsun. Hamsiye hoş geldin diyoruz" diye konuştu.

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