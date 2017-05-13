Mezuniyet Baloları Başladı, Veliler Tedirgin

Ortaokul ve lise öğrencilerinin mezuniyet baloları başladı. Lüks salonlarda düzenlenen bazı balolarda lise öğrencilerine içki servisi yapılması velileri...

Ortaokul ve lise öğrencilerinin mezuniyet baloları başladı. Lüks salonlarda düzenlenen bazı balolarda lise öğrencilerine içki servisi yapılması velileri endişelendiriyor. Henüz 12-13 yaşındaki ortaokul öğrencisinin alkollü olmasa bile gece kulübüne benzer mekanlarda dans etmesi velilerin tepkisine sebep oluyor. Veliler, mezuniyet törenlerinin lüks salonlarda değil, okul binalarında düzenlenmesini istiyor.

Eğitimciler ve veliler, geçen yıllarda yaşanılan balo rezaletine bu sene tedbir alınmasını bekliyor. Bursa ve ilçelerindeki birçok devlet okulu da balo düzenlemeye başladı. Kenar bir mahalledeki ortaokulun lüks salonlarda mezuniyet töreni düzenlediğine dikkat çeken eğitimciler, "Ülkemiz 15 Temmuz'da büyük bir badire atlattı. Kahramanlarımız ülke için canlarını hiçe saydı. Yaşanılan destansı mücadeleyi çocuklarımıza anlatmak için seferber olmamız gerekirken, bazı kendini bilmez okul idarecileri düzenledikleri mezuniyet balolarında çocuklara kötü örnek oluyor" dedi.

Genellikle lüks salonlarda düzenlenen bir ortaokul ve lise mezuniyet balosunun öğrenci başına düşen maliyeti ise ortalama 100 lira. Alkol servisi yapılması halinde bu miktar 150 liraya çıkıyor. Öğrencinin baloya gitmek için özel elbise alıp kuaföre gitmesiyle harcanan para 500 lirayı buluyor. Hal böyle olunca duruma veliler de bir hayli tepkili. Özellikle asgari ücretli velilerin çocuklarının eğitim gördüğü kenar mahalle okullarının bile mezuniyet balosu düzenlediğine dikkat çeken veliler, "Geçen yıllarda yaşanılan nahoş durumların bu yılki mezuniyet balolarında yaşanmaması için tedbir alınması gerekiyor. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz eğitimcilerin bu tür konularda daha hassas davranmalarını bekliyoruz. İlla da mezuniyet töreni düzenlenecekse okul idaresi uhdesinde, okul binasında ya da okul spor salonunda yapılabilir. Okulda düzenlenecek mezuniyet törenlerine veliler de davet edilmeli" görüşünü dile getiriyor.