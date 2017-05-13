  • BIST 94.996
  • Altın 141,083
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Mezuniyet Baloları Başladı, Veliler Tedirgin

» »
Mezuniyet Baloları Başladı, Veliler Tedirgin
Ortaokul ve lise öğrencilerinin mezuniyet baloları başladı. Lüks salonlarda düzenlenen bazı balolarda lise öğrencilerine içki servisi yapılması velileri...

Ortaokul ve lise öğrencilerinin mezuniyet baloları başladı. Lüks salonlarda düzenlenen bazı balolarda lise öğrencilerine içki servisi yapılması velileri endişelendiriyor. Henüz 12-13 yaşındaki ortaokul öğrencisinin alkollü olmasa bile gece kulübüne benzer mekanlarda dans etmesi velilerin tepkisine sebep oluyor. Veliler, mezuniyet törenlerinin lüks salonlarda değil, okul binalarında düzenlenmesini istiyor.

Eğitimciler ve veliler, geçen yıllarda yaşanılan balo rezaletine bu sene tedbir alınmasını bekliyor. Bursa ve ilçelerindeki birçok devlet okulu da balo düzenlemeye başladı. Kenar bir mahalledeki ortaokulun lüks salonlarda mezuniyet töreni düzenlediğine dikkat çeken eğitimciler, "Ülkemiz 15 Temmuz'da büyük bir badire atlattı. Kahramanlarımız ülke için canlarını hiçe saydı. Yaşanılan destansı mücadeleyi çocuklarımıza anlatmak için seferber olmamız gerekirken, bazı kendini bilmez okul idarecileri düzenledikleri mezuniyet balolarında çocuklara kötü örnek oluyor" dedi.

Genellikle lüks salonlarda düzenlenen bir ortaokul ve lise mezuniyet balosunun öğrenci başına düşen maliyeti ise ortalama 100 lira. Alkol servisi yapılması halinde bu miktar 150 liraya çıkıyor. Öğrencinin baloya gitmek için özel elbise alıp kuaföre gitmesiyle harcanan para 500 lirayı buluyor. Hal böyle olunca duruma veliler de bir hayli tepkili. Özellikle asgari ücretli velilerin çocuklarının eğitim gördüğü kenar mahalle okullarının bile mezuniyet balosu düzenlediğine dikkat çeken veliler, "Geçen yıllarda yaşanılan nahoş durumların bu yılki mezuniyet balolarında yaşanmaması için tedbir alınması gerekiyor. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz eğitimcilerin bu tür konularda daha hassas davranmalarını bekliyoruz. İlla da mezuniyet töreni düzenlenecekse okul idaresi uhdesinde, okul binasında ya da okul spor salonunda yapılabilir. Okulda düzenlenecek mezuniyet törenlerine veliler de davet edilmeli" görüşünü dile getiriyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kato Dağı Zirvesinde Operasyon, Eteklerinde İse Davul Zurnalı Kermes13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:38
  • Mezuniyet Baloları Başladı, Veliler Tedirgin13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:38
  • hayatını Yürüme Engelli 3 Çocuğuna Adayan Anne Herkese Örnek Oldu13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:38
  • Anneler Gününü Gökyüzünde Pankart Açıp İşaret Dile İle Kutladı13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:33
  • Bursalı Öğrencilerden Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Proje13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:33
  • Böyle Anne Baba Dünyada Az Bulunur13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:24
  • Trabzon’da Yabancı Sayısı 10 Bini Geçti13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:18
  • Şehit Anneleri Anneler Günü’nü Evlatlarının Mezarında Kutladı13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:13
  • Ameliyat Olmazsa Felç Kalacak13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:03
  • Ankara’nın En Büyük Gastronomi Akademisi Açıldı13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti