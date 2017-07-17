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Mgc’den Akdeniz Belediye Başkanı Pamuk’a Ziyaret

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Mgc’den Akdeniz Belediye Başkanı Pamuk’a Ziyaret
Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Yönetimi ile bir grup gazeteci, Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk'u makamında ziyaret, yeni görevinde başarılar diledi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Yönetimi ile bir grup gazeteci, Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk'u makamında ziyaret, yeni görevinde başarılar diledi.

Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkanlığı görevine başlamasının ardından, "hayırlı olsun" ziyaretlerini kabul etmeye devam eden Başkan Pamuk, MGC Başkanı Ahmet Ünal ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir grup gazeteci ile makamında bir araya geldi. Ünal, ziyarette yaptığı konuşmada, 1975 yılında kurulan MGC'nin kentin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirten Ünal, "Gazeteciler olarak bu zorlu görev sürecinde kentin desteğini aldığınızı görüyoruz. MGC Yönetimi olarak tüm üyelerimiz adına size ve kentimize hayırlı olsun diyor, başarılar diliyoruz" dedi.

Pamuk'un, Erdemli ilçesinde görev yaparken merkez Akdeniz ilçesine atanmasından mutluluk duyduklarını dile getiren Ünal, "Akdeniz, Mersin'in en önemli yerlerinden bir tanesidir. Akdeniz'in eksiklerinin kapatılmasında ekibiniz ile birlikte başarılı olacağınıza inanıyoruz. Sizin başarınız hepimizin ve ülkemizin başarısıdır. Görevinizde başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Başkan Pamuk da Akdeniz Belediyesi olarak vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı içerisinde olacaklarını ifade ederek, "Akdeniz ilçemizde gazeteci arkadaşlarımızın da desteğiyle en güzel hizmetlere imza atmaya çalışacağız. Bu anlamda bize destek olacağınıza inanıyoruz. Hepinize bu nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Medyanın denetim ve doğru bilgiyi kitlelere ulaştırma noktasındaki rolünün önemine işaret eden Pamuk, kentin birikmiş olan sorunlarının çözümünde devlet kurumlarının yanı sıra gazetecilerin de desteğine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

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