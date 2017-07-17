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Mgk Bildirisi: “Bazı Müttefik Ülkelerin Pyd-ypg Terör Örgütüne Verdiği Silah Ve Mühimmat Pkk Terör Örgütünde Ele Geçiriliyor”

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Mgk Bildirisi: “Bazı Müttefik Ülkelerin Pyd-ypg Terör Örgütüne Verdiği Silah Ve Mühimmat Pkk Terör Örgütünde Ele Geçiriliyor”
Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) bazı müttefik ülkelerin PYD-YPG terör örgütüne verdiği silah ve mühimmatın PKK terör örgütüne gittiği vurgulanarak,...

Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) bazı müttefik ülkelerin PYD-YPG terör örgütüne verdiği silah ve mühimmatın PKK terör örgütüne gittiği vurgulanarak, "Türkiye'nin bunların farklı isimler altında gözükse de aslında aynı örgüt olduğu konusunda ısrarla ortaya koyduğu ikaz ve itirazındaki haklılığını bir kez daha teyit etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve 5 saat süren Milli Güvenlik Kurulu sona erdi. Hazırlanan MGK açıklamasında, terörle mücadelenin yurt içi ve yurt dışında süreceği belirtilirken, "Bazı müttefik ülkelerin PYD-YPG terör örgütüne verdiği silah ve mühimmatın PKK terör örgütünde ele geçiriliyor olması; Türkiye'nin bunların farklı isimler altında gözükse de aslında aynı örgüt olduğu konusunda ısrarla ortaya koyduğu ikaz ve itirazındaki haklılığını bir kez daha teyit etmiştir" ifadelerine yer verildi. Ayrıca OHAL'in 3 ay daha uzatılması tavsiye kararının alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin birinci yıl dönümünde, yurt içinde ve dışında milyonlarca vatandaşımızın katılımıyla coşku içinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Kurul'a bilgi arz edilmiştir. "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" vesilesiyle 15 Temmuz şehitleri rahmetle, tüm gazilerimiz şükran ve minnetle anılmıştır. Ülkemizin ve devletimizin bekası için bugüne kadar şehitlik mertebesine ulaşan kahraman askerlerimizin, güvenlik görevlilerimizin ve vatandaşlarımızın asla unutulmayacağı belirtilmiş, hatıraları hürmet ve rahmetle yadedilmiştir.

2. FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere ülkemizin millî güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı hukuk çerçevesinde alınan tedbirler ile terörün sonlandırılması için yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla sürdürülen mücadele, kapsamlı şekilde görüşülmüştür. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen faaliyetler esnasında ele geçirilen, yasa dışı üretimi ve ticareti insanlık suçu olarak kabul edilen çeşitli uyuşturucu maddeler, bölücü terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir. Eli kanlı terör örgütü ve uzantılarının, siyasi parti temsilcileri başta olmak üzere sivillere ve masum insanlara yönelik suikastları da, örgütün tek amacının kendisinden olmayan herkesi yok etmek olduğunu açıkça gözler önüne sermiştir.

3. Bazı müttefik ülkelerin PYD-YPG terör örgütüne verdiği silah ve mühimmatın PKK terör örgütünde ele geçiriliyor olması; Türkiye'nin bunların farklı isimler altında gözükse de aslında aynı örgüt olduğu konusunda ısrarla ortaya koyduğu ikaz ve itirazındaki haklılığını bir kez daha teyit etmiştir. Terör örgütlerine karşı sergilenen çifte standart terk edilmeden, bölgenin huzur ve güvene kavuşmasının mümkün olamayacağının altı çizilmiş; uluslararası topluma, terörle mücadelede ortak bir anlayış birliğine varılması için verilen taahhütlere uyulması konusundaki çağrımız tekrarlanmıştır.

4. Güney sınırlarımıza yönelik Suriye ve Irak'tan kaynaklanan bir tehdidin tespiti ile taciz ve saldırı vuku bulması hâlinde uluslararası hukuk çerçevesinde gereğinin yapılmaya devam edileceği, Türkiye'nin sınırları boyunca bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceği; PKK/PYD-YPG terör örgütlerinin, diğer bir terör örgütü DEAŞ ile mücadelesi ileri sürülerek meşrulaştırılamayacağı bir kez daha vurgulanmıştır.

5. Irak Kuzeyi Bölgesel Yönetimi'nin aldığı referandum kararının hukuken ve fiilen uygulanamayacağı, bu teşebbüsün vahim bir hata olduğu ve istenmeyen sonuçlar doğuracağı belirtilmiştir. Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin muhafaza edilmesinin bölgede kalıcı istikrar, barış, güvenlik ve refah tesis edilebilmesine bağlı olduğu değerlendirilmiştir. Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması memnuniyetle karşılanmış, şehrin yeniden imarı için Türkiye'nin uluslararası toplumla birlikte her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca, Irak'taki Türkmen varlığının ve haklarının korunmasının yakından takip edilmekte olduğu belirtilmiştir.

6. İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı ve sonuçları değerlendirilmiş; ayrıca Doğu Akdeniz'd, doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarımız çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığımız vurgulanmıştır.

7. FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan olağanüstü hâl değerlendirilmiş; demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere, olağanüstü hâlin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır."

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