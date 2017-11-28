Mgk Sona Erdi

Mgk: "Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının İdlib’te Gerginliği Azaltma Bölgesinde Gözlem Misyonunu Başarıyla Sürdürdüğü, Bu Görevin Batı Halep İle Afrin Yakınlarında Da Yerine Getirilmesiyle Huzur Ve Güven Ortamının Gerçek M