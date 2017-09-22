Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, 3 saat 10 dakika sürdü.
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Mgk Toplantısı Sona Erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, 3 saat 10 dakika sürdü.
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