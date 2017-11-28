Mgk: "Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının İdlib’te Gerginliği Azaltma Bölgesinde Gözlem Misyonunu Başarıyla Sürdürdüğü, Bu Görevin Batı Halep İle Afrin Yakınlarında Da Yerine Getirilmesiyle Huzur Ve Güven Ortamının Ger

IHAAW193934-SIY/28-11-2017 - MGK: "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının İdlib'te gerginliği azaltma bölgesinde gözlem misyonunu başarıyla sürdürdüğü,...

IHAAW193934-SIY/28-11-2017 - MGK: "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının İdlib'te gerginliği azaltma bölgesinde gözlem misyonunu başarıyla sürdürdüğü, bu görevin Batı Halep ile Afrin yakınlarında da yerine getirilmesiyle huzur ve güven ortamının gerçek manada sağlanabileceği mütalaa edilmiştir" 28.11.2017 19:39:34 TSI NNNN