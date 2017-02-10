MHP 48 yaşında

Rahmetli Alparslan Türkeş, 1961 İhtilali MBK Üyeliği ve Başbakanlık Müşavirliği görevlerinden sonra sürüldüğü Hindistan’dan 1963’te Türkiye’ye döndüğünde siyasette dağınık bir durumdaki Türk Milliyetçileri 1964’te Osman Bölükbaşı’nın Genel Başkanlığındaki Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) ‘ne girdi.

Türkeş bir yıl sonra yapılan büyük kongrede genel başkan seçildi, siyasi, iktisadi, ekonomik, eğitim, yargı başta olmak üzere her alanda Türkiye’nin sorunlarını ve çözüm yollarını içeren ‘9 Işık Doktrini’ni açıkladı.

9 Şubat 1969’da Adana’da Olağanüstü Büyük Kongre toplandı, partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), amblemi 3 Hilal ve Ülkü Ocakları’nın amblemi 3 Hilal içerisinde Bozkurt olarak belirlendi. Bu kongrede her türlü kültür emperyalizmine ve yabancı ideolojilere karşı Türk-İslam Sentezi; ‘Hıra Dağı kadar Müslüman, Tanrı Dağı kadar Türk’ şeklinde ifade edilen; Türklük Gurur ve Şuuru İslam Ahlak ve Fazileti Düstur olarak benimsendi.

Bu yıllarda Karl Marx, Lenin, Stalin, Mao v.b. gibi Komünist liderlerin sert esen rüzgarları karşısında ilkelerinin içi doldurulmayan sözde Atatürkçülük ancak istismar aracı olarak kullanılıyordu.

1970’lerin ilk yıllarında da ‘Devrimci değilsen aydın değilsin, Sosyal Demokrat değilsen insan değilsin’ algısı oluşturulmuş; ‘Komünizm’ tek çözüm yolu olarak gösteriliyordu. Başka fikirlerden habersiz tek taraflı dezenformasyona uğrayan üniversiteli gençlik ‘Tek Yol Devrim (Komünizm)’ fikrine inandırılmaya çalışılıyordu.

Türkeş, hızlı ve düzensiz, çarpık şehirleşmenin tehlikelerini; ailelerin dağılmasını, çocukların fuhuşa ve uyuşturucu bataklığına sürüklenmesini, istismar edilmesini engellemek, kırsal kalkınmayı sağlamak için ‘Tarım Kentleri’ projesini hazırladı. Küçük tasarruf sahiplerinin tasarruflarını birleştirerek büyük yatırıma dönüştürmesi projesi ‘Millet Sektörü’ yıllar sonra ‘Menkul Kıymetler Borsası’ alarak hayata geçirildi. İş barışını sağlayan İşçinin Fabrikaya Ortaklığı (Kar Ortaklığı), güneydoğudaki feodal yapıya karşı ‘Toprak Reformu’ gibi hayati projeleri olan MHP’nin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü ve sınırlarımız dışında kalan Türklerin bağımsızlığı konusundaki çalışmaları toplumun tüm fertleri tarafından kabul gördü.

Rakipsiz; tek fikir olarak faaliyet yürüten insanları ‘fakirlikte eşitleyeceğini’ vaat ederek taraftar bulan Komünistler, refahta eşitlik sağlayan Ülkücüler karşısında güneşteki buzun erimesi gibi erimeye başladı. Fikir tartışmasını kaybeden Komünistler, strateji değiştirdi. ‘Devrim namlunun ucundadır ve kanla yazılır. Kurtuluşa kadar savaş’ v.b. sloganlarla tam bir silahlı mücadele başlattılar. 70’li yılların ikinci yarısı bu kanlı mücadeleyle geçti. Her meslekten; başta üniversite öğrencileri olmak üzere eski bakan, MHP Gen yöneticisi, Profesör, yazar, işçi 5 bine yakın Ülkücü bu saldırılarda şehit düştü.

Ecevit hükümeti (1978) döneminde siyasi olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı günde 25 kişiyi buldu. Malatya, Maraş, Çorum’da iç savaş olarak isimlendirilecek olaylarda yüzlerce vatandaş öldürüldü, evleri yakıldı, yıkıldı.

Komünistler de döktükleri kanda boğularak ellerindeki birçok üniversite, fabrika ve işletmeyi kaybetti. Askeri yöneticiler tüm bu olanları 80 Darbesi’ne zemin hazırlasın diye ya seyretti ya da tetikledi.

1979’da kurulan ve MSP ve MHP’nin dışarıdan desteklediği; Erbakan’ın ‘Kadayıfın altı kızardı’ diyerek desteğini çekmekle tehdit ettiği Süleyman Demirel Başbakanlığındaki azınlık hükümetiyle, kısa sürede yaralar sarıldı, girilemeyen il ve ilçelere girildi, Fatsa gibi; kurtarılmış bölgelerde vatandaşın can ve mal güvenliği sağlandı. İç savaşın hüküm sürdüğü yıllarda görevini yapmayan ve de yönetime müdahale etmeyen TSK işte böyle bir zamanda ‘Darbe’ yaptı ve MHP’yi kapattı. 80 sonrasına yerim kalmadı.