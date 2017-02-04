Mhp Amasya Merkez İlçe Başkanlığına Şuayip Ak Seçildi

Özel bir salonda düzenlenen kongrede yarışan iki adaydan Şuayip Ak 219, Ferhat Köksal ise 114 oy aldı.

MHP Amasya merkez ilçe kongresinde başkanlığa Şuayip Ak seçildi.

Özel bir salonda düzenlenen kongrede yarışan iki adaydan Şuayip Ak 219, Ferhat Köksal ise 114 oy aldı.

Oylamanın tamamlanmasının ardından yayınladığı mesajında İl Başkanı Kadir Kutay Samsun ile kendisine görevi devredecek olan Erhan Demir'e teşekkür eden Ak, "Ok gibi yılmayacak, yılmayacak ve yorumlayacak olan yönetim kurulu arkadaşlarıma, ismini tek tek sayamadığım bütün arkadaşlara ve aileme sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bizler bu yola Allah rızası için çıktık. Hak ve adaletli bir şekilde genel merkezimizin ve Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin işaret ve emirleri doğrultusunda ilerleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.