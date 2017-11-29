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Mhp Ankara İl Başkanı Baştuğ: "Chp’nin Sözcüleri Sayın Genel Başkanımızın Adını Ağızlarına Alırken İyi Düşünmelidir" -

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Mhp Ankara İl Başkanı Baştuğ: "Chp’nin Sözcüleri Sayın Genel Başkanımızın Adını Ağızlarına Alırken İyi Düşünmelidir" -
MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, "CHP'nin sözcüleri Sayın Genel Başkanımızın adını ağızlarına alırken iyi düşünmelidir. CHP'nin AK Parti...

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, "CHP'nin sözcüleri Sayın Genel Başkanımızın adını ağızlarına alırken iyi düşünmelidir. CHP'nin AK Parti ile geliştirdiği üslubu MHP için kullanmamasını özellikle tavsiye ederiz" dedi.

MHP Ankara İl Başkanı Baştuğ, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in MHP ile ilgili açıklamalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Hem saraya yaranayım, hem partimi kapatmayayım, hem ittifakı kurayım, hem baraj dursun derken burada devreler yanmış" demiş. Eleştirilerin ve Sayın Devlet Bahçeli'nin karalanmasının sebebi, partimizin birçok alanda olduğu gibi seçim barajı konusunda da inisiyatif almasının ve gündem yaratmasının hazmedilememiş olmasıdır. Adında halk olan, halkın partisi olduğunu iddia eden CHP, her teklifimizde niye celalleniyor, niye rahatsız oluyor? Bugünkü CHP, Kandil'in ışığını önüne alıp yürüyenlerdir, yani sizlersiniz. Siz Türkmenler'in feryatlarına kulak tıkayıp, sözde Kürdistan referandumunda Barzani'yi savunup Türkiye karşıtlığı yapmayı bilirsiniz. Bugün gelinen noktada CHP, PKK'nın sözcüsü olmuştur. Seçim barajı konusunda Genel Başkanımız ne söylemiş, önce onu iyi okuyup anlamanızı isteriz diyeceğim ama anlama güçlüğü çektiğiniz açıklamanızdan anlaşılıyor. CHP'nin sözcüleri Sayın Genel Başkanımızın adını ağızlarına alırken iyi düşünmelidir. CHP'nin AK Parti ile geliştirdiği üslubu MHP için kullanmamasını özellikle tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.

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