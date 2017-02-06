Mhp Ankara İl Başkanı Çetinkaya: “Elektrik, Su Ve Doğalgazdaki Yüksek Vergileri De Sıfırlasınlar”

MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, "Beyaz eşya, mobilya ve yatta vergileri sıfırlayan yetkililer, elektrik, su ve doğalgazdaki yüksek vergileri de sıfırlasınlar"...

MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, "Beyaz eşya, mobilya ve yatta vergileri sıfırlayan yetkililer, elektrik, su ve doğalgazdaki yüksek vergileri de sıfırlasınlar" dedi.

MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, elektrikte kayıp kaçak bedelinin faturaları iki misline çıkardığını, serbest fiyat tarifesiyle de vatandaşla alay edildiğini söyleyerek, "Beyaz eşya, mobilya ve yatta vergileri sıfırlayanlar elektrik, su ve doğalgazdaki yüksek vergileri de sıfırlasınlar" diye konuştu.

Çetinkaya, serbest tarife uygulamasının ucuz elektrik sağlayacağını söyleyen devlet yetkililerinin geçici de olsa beyaz eşya ve mobilyada sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi uygulaması gibi bir kararın elektrik, su ve doğalgazdaki dolaylı vergilerde de uygulanması çağrısında bulundu. Çetinkaya, Türkiye genelinde 40 milyon, Ankara'da ise 3 milyona yaklaşan elektrik abonesinin kayıp kaçak bedelleriyle mağdur edildiğini, serbest tarife oyunuyla da kafasının karıştırıldığını bildirdi. Çetinkaya, hükümetin başta mobilya, beyaz eşya ve yat olmak üzere bazı ürünlerde Özel Tüketim Vergisi'ni geçici de olsa sıfırladığına dikkat çekerek, sıkıntılardan kurtuluşun vatandaşın zorunlu tüketim maddelerinde sağlanacak vergi indiriminden geçtiğini ifade etti. Yetkililerin 40 milyon elektrik abonesini kayıp kaçak kamburundan acilen kurtarması gerektiğini ifade eden Çetinkaya, şunları söyledi:

"17 Haziran 2016'da yürürlüğe giren yeni yasa ile elektrikte kayıp kaçak bedeli dahil birçok vergi gizlenirken faturalara "dağıtım" adı altında büyük yük bindirildi. Faturalara yansıtılan "dağıtım" adı altındaki bedel elektrik abonesinin tükettiği enerji bedelinin yarısını aşıyor. Örneğin gelen bir faturada 72 liralık enerji bedeline 36 lira gibi yüksek bir dağıtım bedeli yansıtılmasının gerekçesi mutlaka açıklanmalıdır. Enerji fonu, TRT payı ve tüketim vergisi ve KDV de eklenince 72 liralık tüketim bedeline 134 lira fatura gönderenler, vatandaşın cebine 5 liralık katkısı olacak serbest tarife oyununu pazarlayarak dağıtım bedeli kamburunu unutturmaya çalışıyorlar. 82 liraya düşürülen serbest tüketici tarifesinin vatandaşın cebine katkısı olmadığı gibi elektrik dağıtım şirketlerinin iş bilmeyen temsilcileri tarafından da kafası karıştırılmıştır. Dağıtım şirketlerinin taşeron şirket elemanlarına havale ettiği bu uygulama ne yazık ki Ankara'da da hemşehrilerimizin kafasını karıştırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Hangi devlet televizyonu kalmıştır ki, vatandaşın tükettiği elektrik bedelinden buraya aktarma yapılmaktadır. Bugün 40 milyona yaklaşan elektrik abonesinin yaşadığı mağduriyetin de AKP Hükümeti tarafından giderilmesini bekliyor ve yetkilileri göreve çağırıyorum."