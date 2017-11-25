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Mhp Aydın’da Kongreye Tek Liste İle Gitti

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Mhp Aydın’da Kongreye Tek Liste İle Gitti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı için delegeler sandık başına gitti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı için delegeler sandık başına gitti. 7 ay önce atama ile göreve gelen Levent İlter Başkanlığı'nda tek liste ile gidilen seçimlere katılım beklenenden az oldu. Bazı partililer seçime tek adayla girildiğini görünce salonu terk ederken kangrenin yapıldığı salonda polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Öğle saatlerinde başlayan kongrenin Divan Başkanlığı'nı MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu yaptı. Kongreye MHP Aydın İl Başkanı Deniz Depboylu, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İncirliova Belediye Başkanı Kürşad Kale, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'ın yanı sıra İzmir, Muğla, Denizli, Manisa il başkanları da katıldı. Katılımın beklenenden oldukça az olduğu kongrede dün aday olduğunu belirten Gayret Önder'in liste çıkarmadığı görüldü.

Kongrenin açılışında konuşan MHP Aydın İl Başkanı ve Başkan Adayı Levent İlter her zaman hesap vermeye hazır olduklarını belirtip geride kalan 7 aylık süreçteki çalışmalarından söz ederek "Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin vereceği emirler doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Merkez Karar Yürütme Kurulu kararı gereğince 18 Mart 2018'de yapılacak büyük kurultay hazırlıkları kapsamında kongrelerin yapıldığını belirten MHP Aydın İl Başkanı Levent İlter, "Nisan ayında ilimizde yaşanan tatsız olaylardan sonra 27 Nisan'da Aydın İl Başkanlığına getirildik. 7 Aydır partimizin siyaseti doğrultusunda cansiperane ter döktük. Hesap verme günü olan bugün toplandık. Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum" diyerek hedeflerinin önce yerelde ardından da genelde iktidar olmak olduğunu dile getirdi.

Divanın belirlenmesinin ardından seçimlere geçilmeden MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından gönderilen mesaj okundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli mesajında partilerinin ağır saldırılara maruz kaldığını belirterek "Maalesef zorlu ve yıpratıcı günler yaşadık. Fitne ve dedikodularla davamızı engellemeye çalıştılar. Sizler MHP'nin 48 yıllık tecrübe ve birikimini geleceğe taşıyacaksınız. Sudan sebeplerle, eften püsten nedenlerle davaya ve birbirinize darılıp gücenmeyin" nasihatinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Düne kadar aday olduğunu belirtip son dakika adaylıktan vazgeçen Gayret Önder'in adaylıktan çekilmesi üzerine tek liste ile gidilen seçimlerde yaklaşık 7 ay önce atama ile gelen Levent İlter başkanlığındaki yönetim oylamaya sunuldu.

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