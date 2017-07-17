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Mhp Baklan İlçe Teşkilatında 25 İstifa

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Mhp Baklan İlçe Teşkilatında 25 İstifa
DENİZLİ (İHA) – Denizli'de, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Baklan İlçe Yönetim Kurulu üyesi 25 kişi istifa etti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Baklan İlçe Yönetim Kurulu üyesi 25 kişi istifa etti.

MHP Baklan İlçe Teşkilatından 25 kişi istifa etti. Baklan İlçe Teşkilat Başkanı Bekir Dağ, bazı yönetim kurulu üyeleri ile belediye meclis üyelerinden İlhami Sansar ile Ahmet Kırar'ın da içinde yer aldığı 25 kişi, partiden istifa ettiklerini açıkladı. MHP'den istifa edenlerin arasında önceki dönemde MHP'den ilçe belediye başkanı adayı olan Hakan Orhan ve eski İlçe Başkanı Nadir Demirdöver de bulunuyor.

Öte yandan, partiden istifa eden belediye meclis üyeleri ise, görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini bildirdi.

Konu hakkında açıklama yapan MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, "Biz Baklan'da yönetim değişikliğini zaten yapacaktık. O yüzden kendileri de bir tepki olsun diye böyle bir şey yaptılar. Ama şuanda bana gelen resmi bir yazı yok. Bana telefon veya bizzat gelen bir müracaat yok" diye konuştu.

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