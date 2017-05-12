Mhp Bilecik Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan Oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik Merkez İlçe Teşkilatını kapatılmasından ardından kurucu başkanlığa Talha Özkan atandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik Merkez İlçe Teşkilatını kapatılmasından ardından kurucu başkanlığa Talha Özkan atandı.

Geçtiğimiz gün yapılan seçimlerde 396 delegeden 199 delegenin oy kullandığı seçimlerde mevcut başkan Talha Özkan 93, İbrahim Koşuk 102 oy olurken, 4 oyda geçersiz sayılmıştı. Bu sonuçlar sonrası MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı İbrahim Koşuk seçilirken, mazbatasını geçtiğimiz günlerde almıştı. Mazbatasını alan Koşuk'un yönetimi MHP Parti tüzüğün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden geçtiğimiz günlerde kapatılmıştı. Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şefkat Çetin tarafından MHP Bilecik Merkez İlçe Teşkilatına kurucu başkan olarak eski Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan'ı atadı.

Öte yandan Özkan, haftaya yeni yönetimini açıklayacağı söyledi.