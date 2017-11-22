Mhp Çan İl Genel Meclis Üyesi Özer Hayatını Kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi Çan İl Genel Meclis Üyesi Grup Başkan Vekili Recep Cahit Özer , hayatını kaybetti.
Bir süredir kanser tedavisi gören illiyetçi Hareket Partisi Çan İl Genel Meclis Üyesi Grup Başkan Vekili Recep Cahit Özer, yaşamını yitirdi. Recep Cahit Özer'in cenazesi, 23 Kasım Perşembe günü Çan Merkez Çarşı Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Çan İlçe Mezarlığına defnedilecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.