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Mhp Erzurum İl Başkanı Karataş, Referandum İçin ‘Evet’ Dedi

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Mhp Erzurum İl Başkanı Karataş, Referandum İçin ‘Evet’ Dedi
MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, referandumla ilgili, Türkiye'nin bekası için "evet" diyeceklerini belirtti.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, referandumla ilgili, Türkiye'nin bekası için "evet" diyeceklerini belirtti.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, referandum dolayısıyla yapmış olduğu basın açıklamasında, "Türk milliyetçiliği hareketine 48 yıl ömrünü adamış Milliyetçi Hareketin lideri Devlet Bahçeli, anayasanın geçmesi için referandumun başarıyla sonuçlanması adına bütün Türk Milliyetçilerine "evet" vermesi gerektiğini ifade etmiştir. Biz de buradan ifade ediyoruz 20 ilçe teşkilatımızla, ülkü ocaklarımızla ve bütün Türk milliyetçiliğine inananlarla birlikte devlet için "evet', millet için "evet" cumhuriyet için "evet" Türkiye'nin bekası için evet" dedi.

Karataş sözlerini şöyle sürdürdü, "Türk milliyetçileri birbirlerine sevdalılar, koca yürekli cesur insanlardır. Ama bu cesaretimiz ve yürekliliğimizi her daim bozmak, parçalamak, bölmek istemektedirler. Her daim uyanık olmak gerekir. Türk milliyetçileri ne zaman birlik, beraberlik ve bütünlüğünü sağlasa bir yerlerden bir nifak sokulur. İçimize o nifak tohumları zehir olarak saçılır ve bize benzeyenler tarafından da yaygınlaştırılır. 15 Temmuz öncesi ve sonrası Türkiye var. 15 Temmuz öncesi 1 Kasım seçim sonuçlarını bahane ederek Milliyetçi Hareket ile hesaplaşmak isteyenlerin, 15 Temmuz'dan sonra da referandum da hesaplaşma istediklerini görmekteyiz. Onlara müsaade etmeyeceğiz. Bunlar amellerini ve niyetlerini belli ettiler. Dün bize davamız ve sorumluluklarımızla ilgili değerlendirme yapanlar, bugün Ankara'da Nazım Hikmet Salonu'nda toplandılar. O salonda kimleri gördük: 1190'lı yılların başlarında Alp Arslan Türkeş'siz, Türk milliyetçiliği isteyenleri gördük, Milliyetçi Hareketsiz Türk milliyetçiliği isteyenleri gördük."

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, konuşmasında 26 Şubat 2017 Pazar günü saat 11:00'da, Necip Fazıl Kısakürek Kısakürek Kültür Merkezinde yapacakları ve Genel başkan yardımcıları, MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MYK üyeleri ve partililerin katılacağı "Genişletilmiş Siyasi ve Bilgilendirme Toplantısı"na da tüm Erzurumluları davet etti.

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