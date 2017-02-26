Mhp Genel Başkan Yardımcısı Adan’dan Etso’ya Ziyaret

Partisinin referandum çalışmaları için Erzurum'a gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Celal Adan, Erzurum...

Partisinin referandum çalışmaları için Erzurum'a gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Celal Adan, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Saim Özakalın'ı makamında ziyaret etti.

MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Başbuğ Pınarbaşı, İl Başkanı Naim Karataş ve il yöneticilerinin eşlik ettiği ziyarette, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan ETSO Meclis Başkanı Özakalın'la bir süre görüştü. Ziyarette, kendisi için ayrı yeri olan Erzurum'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Adan, tarihin hiçbir döneminde düşmana asla boyun eğmeyen Erzurumluların, 15 Temmuz hain darbe girişiminde de takdire şayan vakurlu bir duruş sergilediğini söyledi. 15 Temmuz'un çok iyi analiz edilmesi gerektiğinin altını çizen Adan, devletin bekası, milletin selameti için herkesin birlik olduğunu ve ülke üzerinde hain planlar yapanların oyunlarının bozulduğunu dile getirdi. MHP olarak, darbe girişimi sırasında ve sonrasında ülkede güven ve istikrarın sağlanması noktasında her zaman sorumluluk aldıklarını vurgulayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, "Genel Başkanımız Devlet Bey başta olmak üzere bütün arkadaşlarımız bugüne kadar hep aynı sorumluluk duygusuyla hareket ettik, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Özakalın'dan istikrar vurgusu

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın da, MHP'nin 15 Temmuz'da, devletine gönülden bağlı, Türk milliyetçisine yakışan ferasetli ve vakarlı duruşunu gösterdiğini belirterek, Erzurum'da da halkın siyaset üstü bir tavırla topyekun darbeye karşı durduğunu dile getirdi. Konuşmasında, Erzurum'un ve bölgenin yakından tanıdığı bir siyasetçi olan Adan'ın istikrar vurgusuna dikkati çeken Özakalın, darbe teşebbüsünün ardından yaşanan sıkıntıların aşılması için ülkede ekonomik istikrarın sağlanmasının önemli olduğuna işaret ederek, hükümetin Cazibe Merkezleri Programı'nın bu anlamda yatırımcılar açısında ciddi bir motivasyon sağladığını söyledi.

ETSO'nun, şehrin ve bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ekonomik kalkınması için verdiği çaba ve yürüttüğü çalışmalardan da söz eden Meclis Başkanı Özakalın, Cazibe Merkezleri Programı ile yatırımcılar için cazip fırsatlar sunan Erzurum'un geleceği adına umutlu olduklarını ifade etti. Destek programıyla şehirde önemli bir hareketlilik yaşanmaya başladığını anlatan Özakalın, "İlimizde yatırım yapmak isteyen müteşebbisler için odamızın da destekleriyle hayata geçirilen 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde arsa tahsislerine başlanmıştı. Bu dönemde hükümetin de yeni desteklerle yatırımcının önünü açma çabaları şehrimizi diğer bölgelere oranla iki kat daha cazip hale getirdi. Dünyaca bilinen markaların 2. OSB'de yatırım yapmak için başvuruda bulunmalarının yanı sıra yerel ve ulusal firmalarımızın yatırım isteği ve azmi, şehrimizin, adına yakışır sanayileşme seviyesine gelmesi açısından bizleri umutlandırıyor ve heyecanlandırıyor. İnşallah bu sanayi yatırımlarıyla şehrimiz sanayileşmenin önündeki zincirleri kıracak ve bu anlamda önemli bir başlangıç yapacaktır" diye konuştu.

Yaklaşık 10 yıldan bu yana ETSO'da hizmet veren Erzurum Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi'nin (ABİGEM) de, yürüttüğü eğitim faaliyetleriyle bölgenin yetişmiş işgücü probleminin çözüme katkı sunduğunu söyleyen Özakalın ayrıca ETSO Vakfı tarafından kurulma çalışmaları devam eden Erzurum Ticaret ve Teknoloji Üniversitesi'nin de eğitim anlamında Erzurum'a ve bölgeye önemli bir katma değer sağlayacağını sözlerine ekledi.