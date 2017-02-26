Mhp Genel Başkan Yardımcısı Demirel: “Kararımıza Herkes Saygı Göstersin”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, MHP'nin kararına herkesin saygı göstermesi gerektiğini belirterek, "2007 yılı...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, MHP'nin kararına herkesin saygı göstermesi gerektiğini belirterek, "2007 yılı 367 krizi, 2014 yılında cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ve arkasından 15 Temmuz yaşadığımız bu FETÖ olayından sonra Türkiye'de artık bazı şeyleri farklı bir dille konuşma sırası gelmişti" dedi.

Çeşitli etkinliklere katılmak üzere Eskişehir'e gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, parti il binasında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye ve çevresinde yaşanan sorunlara dikkat çeken Demirel, "Bu kadar sorunların olduğu bir süreçte devletin güçlü olmadığı, seri kararlar alamadığı, yönetimde fiili ve hukuki karmaşa sürdüğü müddetçe Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923 ruhu ile devam etmesi mümkün görünmemektedir" şeklinde konuştu.

Anayasanın ilk 4 maddesi üzerine tartışma yapılma bahsinin artık Türkiye'de kapandığını ifade eden Demirel, şunları söyledi:

"MHP olarak bu konjonktür içinde kalıcı nitelikli bir milli mutabakatı milli ve manevi değerleri sınırlanmış uzlaşmanın şart olduğunu görüyor, fiili durum ve açmazın biran önce sonlandırılmasını, Türk töresine uygun devlet düzeninin devamını ertelenemez bir hedef olarak görüyoruz. MHP olarak anayasa hazırlanmasında dikkat ettiğimiz öncelikli husus devletin ve milletin geçmişi ile bağını kesmeyen bir yaklaşımın kabul görmesidir. Anayasanın ilk 4 maddesi üzerinde artık tartışma yapılma bahsi artık Türkiye'de kapanmıştır. Bugün gelinen aşamada anayasa değişiklik taslağı teklifi partimizin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla Mecliste dillendirilmiş, "Anayasa öneriniz varsa getiriniz" denilmiştir. Bu anayasa teklifini hazırlayan AK Parti ile partimiz arasında bir uzlaşma sağlanmıştır. Kurulan komisyon teklifi değerlendirmiştir. Partimiz için uygun olan kısımlarını Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile değerlendirilen metine onay verilmiştir. Sonrasında Mecliste oylama yapılmıştır. Sonuç olarak hükümet etme sistemini değiştirmek için vatandaşa gidiliyor. Referandumun yeni bir kutuplaşma sebebi olmasını MHP olarak kabul etmiyoruz. Bu toplumda referandum halkın kararının ortaya çıkması için yapılmaktadır. Bunun bir kutuplaşmaya sebep olması parti olarak istemediğimiz ve kabul etmeyeceğimiz bir şeydir. Biz parti olarak herkesin kararına saygılıyız. Türk milletinin kendi kaderine sahip çıkma hakkına saygı gösteriyoruz. Herkesin de bu saygıyı göstermesini bekliyoruz. Bizin "Evet" kararımıza da herkes saygı göstermeli. Biz parti olarak "Evet" diyeceğimizi söylüyoruz. Bunu sebepleri ile birlikte savunuyoruz. Bizim bu ülke için yeminimiz vardır. Vazgeçemeyiz. Bu nedenle 16 Nisan'da MHP olarak "Evet" diyoruz."

Basın toplantısına MHP Osmaniye Milletvekili MYK Üyesi Ruhi Ersoy, MYK üyesi Sultan Gündüz, MHP İl Başkanı Kadir Bıyık, Tepebaşı İlçe Başkanı Uğur Yüceses, Odunpazarı İlçe Başkanı Deniz Durak ve çok sayıda partili katıldı.