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Mhp Genel Başkan Yardımcısı Demirel’den ’Kırım İşgali’ Açıklaması

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Mhp Genel Başkan Yardımcısı Demirel’den ’Kırım İşgali’ Açıklaması
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, Kırım'ın Rusya Federasyonu tarafından ilhakının üçüncü yılı dolayısıyla yazılı...

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, Kırım'ın Rusya Federasyonu tarafından ilhakının üçüncü yılı dolayısıyla yazılı basın açıklaması yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Demirel yaptığı açıklamada, Kırım'ın bin 95 gün önce Ukrayna'dan koparıldığını ve Rusya Federasyonu'nun yönetimi altına geçirilmesine dair sürecin başlatıldığını belirterek, "Bu süre zarfında Kırım'da Putin tarafından organize edilen şaibeli halk oylamasıyla Kırım Rusya'ya bağlandı. Bütün bunlar olurken Ruslar başta Budapeşte Muhtırası olmak üzere taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmaları ihlal etmesi bir yana insanlık onuruna karşı giriştiği faaliyetlerle de hukukun yanı sıra insaniyeti de ayaklar altına aldı. Bu insan hakları ihlalleri başta Türk yurdu olan Kırım'ın gerçek sahipleri Kırım Türklerine yöneliktir. İşgalin başlamasından bu yana yüzlerce Kırım Türkü kaçırılmış, işkenceye maruz kalmış ve hatta cinayete kurban gitmiştir. Putin'in haksız işgali, medeni dünyanın hiçbir yerinde tanınamamakla beraber devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Demirel, Kırım Türklüğü direndikçe, işgalcilerin zulmün seviyesini arttırdığına vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tevfik Fikret'in Millet Şarkısı adlı eserinde dediği gibi; "Zulmün topu var, güllesi var, kal'ası varsa, Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır; göz yumma güneşten, ne kadar nûru kararsa sönmez ebedî, her gecenin gündüzü vardır" diyerek bu haksız işgale karşı direnişi bir kez daha kutluyorum. Kırım Türklerinin ana vatanlarında mutlu olacağı günlerin bir an önce gelmesini diliyorum."

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