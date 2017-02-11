  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 4 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: "Milliyetçi Hareket Partisi Vatan İçin Millet İçin Türklüğün Bekası İçin Evet Diyor"

» »
Mhp Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: "Milliyetçi Hareket Partisi Vatan İçin Millet İçin Türklüğün Bekası İçin Evet Diyor"
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, kişiler ve partiler üzerinden ülkenin geleceğini değerlendirmediklerini belirterek,...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, kişiler ve partiler üzerinden ülkenin geleceğini değerlendirmediklerini belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi vatan için millet için Türklüğün bekası için evet diyor" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında Konya'da süren ve parti üst yönetiminin katıldığı değerlendirme toplantı ile ilgili açıklamada bulunan Mevlüt Karakaya, iki oturumlu bir program gerçekleştirdiklerini söyledi. Toplantıda değerlendirmeler yapıldığını söyleyen Karakaya, "Konunun uzmanı komisyonda çalışan arkadaşlar bilgilendirmede bulundular. Genel başkanımızın değerlendirme konuşmasıyla başladık. Öğleden sonraki oturumda genel başkanımız hem süreci değerlendirdi hem önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalara ilişkin bazı ipuçlarını ve yapılabilecek konular üzerinde değerlendirmeleri oldu. Genel başkanımız yapılacak çalışmaları güzel buldu" şeklinde konuştu.

Mevlüt Karakaya, MHP'nin kampanya sürecinde kendi teşkilatları ile çalışacağını dile getirerek, "Bugün de sahada Milliyetçi Hareket Partisi evet kampanyası yürütecek. Kendi içinde kendi teşkilatlarında başlayacak ve süreç içerisinde vatandaşa kamuoyuna açılarak devam ettirecek. Sahaya vatandaşın karşısına çıktığımızda niçin evet diyoruz bunu daha bir somut daha bir anlaşılır hale getirerek teşkilatlarımızda bu çalışmaları yapacağız" ifadelerini kullandı.

"MHP, Türklüğün bekası için evet diyor"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, kişiler ve partiler üzerinden ülkenin geleceğini değerlendirmediklerini vurgulayarak neden "Evet" diyeceklerini anlattı. Karakaya şöyle konuştu: "Milliyetçi Hareket Partisi vatan için millet için Türklüğün bekası için evet diyor. Biz kişiler üzerinden, partiler üzerinden ülkenin geleceğini değerlendirmiyoruz. Biz izlenen politikalar üzerinden değerlendiriyoruz. Dolayısıyla eğer doğru politika izleniyorsa doğru politikayı izleyen doğru yapan her kimse ülke adına ona destek veririz. Ama yanlış politika izleniyorsa bu kim olursa olsun karşı çıkarız. Bugün terör örgütleriyle mücadele ediliyor, bizde hükümetin arkasındayız. PKK ile tekrar müzakereye dönsünler bizi karşılarında bulurlar. Ben referandumdan evet çıkacağına eminim. Oran olarak bir şey söylemek yanlış olur".

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Ağbal:"siyasi Belirsizlik Yatırımcıyı Etkiliyor"11 Şubat 2017 Cumartesi 18:28
  • Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay: "15 Yıldır Verilen Pratikle Türkiye’yi Daha Özgür Ve Daha Milli Bir Ülke Konumuna Getirdik”11 Şubat 2017 Cumartesi 17:58
  • Başbakan Yardımcısı Kaynak Kilis’te11 Şubat 2017 Cumartesi 17:58
  • Başbakan Yıldırım Antalya İstinaf Mahkemesi Binasını Hizmete Açtı11 Şubat 2017 Cumartesi 17:53
  • Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş:11 Şubat 2017 Cumartesi 17:48
  • Bakan İsmet Yılmaz Kütahya’da11 Şubat 2017 Cumartesi 17:43
  • Bakan Elvan, Cazibe Merkezleri Programını Anlattı11 Şubat 2017 Cumartesi 17:38
  • Bakan Arslan Kağızman’da11 Şubat 2017 Cumartesi 17:18
  • Başbakan Yıldırım: "Anayasa Değişikliğiyle Birlikte Artık Hiçbir Vesayetçi Güç Ülkeyi Geriye Götüremeyecek"11 Şubat 2017 Cumartesi 17:18
  • Sağlık Bakanı Akdağ: “Millete Güvenen Hiç Kimse Yeni Gelecek Sistemden Korkmamalıdır”11 Şubat 2017 Cumartesi 17:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti