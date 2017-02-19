  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 9 °C

Mhp Heyeti Hatay’da

» »
Mhp Heyeti Hatay’da
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Oktay Öztürk, anayasa değişikliği noktasında aşırı duyarlılık gösterenlerin zamanında...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Oktay Öztürk, anayasa değişikliği noktasında aşırı duyarlılık gösterenlerin zamanında anayasa çiğnenirken hiçbir şekilde seslerinin çıkmamasının enteresan bir durum olduğunu belirterek, "Bu bir seçim değil referandumdur, demokrasinin enstrümanlarındandır" dedi.

MHP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Hatay'da milletvekili ve parti yöneticilerinin de katıldığı toplantıda referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partililer adına açıklama yapan MHP MYK Üyesi Oktay Öztürk, Türkiye'nin Temmuz 2016'den bu yana yoğun bir hadiseler yumağı içerisinde olduğunu ve her şeyin hem anlam hem de beklentiler itibariyle değiştiğini kaydederek şunları söyledi:

"Türkiye Temmuz'dan itibaren yoğun bir hadiseler yumağı içerisinde. Temmuz öncesine göre her şey hem anlam hem de beklentiler itibariyle değişti. Etrafımızda yaşananlar birlikte mütalaa ettiğimiz vakit çok daha dikkatli adımların atılması, millet ve devlet bekası noktasında bizimle aynı düşünmeyen mihrakların beklediği adımların oluşması noktasında çok daha dikkatli olmamız gereken bir süreci yaşıyoruz. Bugün anayasa değişikliği noktasında aşırı duyarlılık gösterenlerin o gün için anayasa çiğnenirken hiç seslerinin çıkmaması da enteresan bir durumdu. Ekim'de Genel Başkanımız böylesine bir hukuksuzluk, bir fiili durum, etrafımızdaki gelişmeler değerlendirildiğinde, ülkenin selameti açısından devam etmemesi gereken bir haldir. Ama bu noktada vatandaşımızı evet ya da hayır cephesine bölmenin de hiçbir yarar getirmeyeceği inancıyla hareket ediyoruz. Neticede demokratik bir usuldür bu. Hükümet edenler de millet iradesiyle geliyor. Öyleyse böyle önemli bir konunun millet iradesiyle değerlendirilmesi en doğal yoldur. Bu noktada ortaya çıkacak irade ne olursa olsun başımızın tacıdır. Saygıyla karşılayacağız, evet diyenler ne kadar makbulse, hayır diyenler de aynı ölçüde değerlendiriyoruz. Bu bir seçim değil referandumdur, demokrasinin enstrümanlarındandır. Bunları yaşaya yaşaya pekiştirip, eksikleri tamamlayıp fazlalıkları bırakarak yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlarımıza neden bu değişikliğin gerekli olduğunu anlatacağız. Bu mücadeleyi sürdürürken birlik ve beraberliğimize halel getirecek üsluplardan, tavır ve davranışlardan kaçınılmasını istiyoruz. Bu noktada telkinlerimizi ortaya koyuyoruz, hatta ve hatta bu referandumu bir fırsata çevirip farklı düşüncelere sahip olsak da bir arada yaşamanın yollarını da beraberinde bulmak mecburiyetindeyiz. Biz bir kişiye evet demiyoruz, kimin ömrünün bir saniye sonrasına devam edeceğine garantisi var ki? Olaya parti içinde hayır diyenler olabilir, düşüncelere saygılıyız, ancak parti disiplini açısından bakarsak sizin davranışlarınız, hareket tarzınız MHP parti disiplinini ortadan kaldırıyor ise, parti ilkeleriyle bağdaşmayan tavırlar içindeyseniz elbette ki parti kendini korumak üzere oluşturduğu organları harekete geçirir."

Basın açıklamasına MHP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Hamit Ayanoğlu, Adem Özbay ile MHP Hatay Milletvekili Mehmet Ahrazoğlu, MHP Hatay İl Başkanı Lütfü Kaşıkçı, Antakya İlçe Başkanı Adnan Aktaş, Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanı Metin Taşçı ve Kadın Kolları Hatay İl Başkanı Dilek Demirdöven katıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Çavuşoğlu Kktc’ye Çalışma Ziyaretinde Bulunacak19 Şubat 2017 Pazar 10:53
  • Bakan Elvan; "Anayasal Düzenlemenin Ardından Türkiye Şahlanacak"18 Şubat 2017 Cumartesi 23:53
  • Bakan Özlü: "Türkiye’nin Esas Açığı Teknoloji Açığıdır”18 Şubat 2017 Cumartesi 20:53
  • Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Silifke’de Nikah Şahidi Oldu18 Şubat 2017 Cumartesi 20:43
  • Deniz Baykal: “Sakın Ha Tapuyu Kaptırmayın"18 Şubat 2017 Cumartesi 19:38
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Kılavuzu Karga Olanın, Bir Şey Demiyorum”18 Şubat 2017 Cumartesi 18:48
  • Bakan Özlü’den "Evet" Demek İçin İki Neden18 Şubat 2017 Cumartesi 18:43
  • Elvan: “Bizim Birliğe, Dayanışmaya, Kaynaşmaya İhtiyacımız Var”18 Şubat 2017 Cumartesi 18:33
  • Eski Tbmm Başkanı Mehmet Ali Şahin:18 Şubat 2017 Cumartesi 18:28
  • Bakan Ağbal’dan Sandık Görevlilerine ’Güleryüz’ Talimatı18 Şubat 2017 Cumartesi 18:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti