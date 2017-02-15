Mhp İl Başkanı Arif Ekici: “Anayasa Mhp’nin Süzgecinden Geçmiştir”

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Arif Ekici, yeni anayasanın MHP'nin süzgecinden geçtiğini ve Cumhuriyetin geleceği için referanduma "Evet" dediklerini...

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Arif Ekici, yeni anayasanın MHP'nin süzgecinden geçtiğini ve Cumhuriyetin geleceği için referanduma "Evet" dediklerini söyledi.

Ekici yaptığı açıklamada, "Sokakta söylenildiği gibi değil mevcut anayasa MHP'nin süzgecinden geçmiştir. Burada Eyalet sistemi, özerk bölge ve özerk polis gücü yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçelinin de anlattığı gibi Türk'e göre geliştirilmiş bir sistem olacağını anlatan İl Başkanı Ekici, "Sadece hükümet şekli değişti. Zannedildiği gibi rejim değişmedi. Cumhuriyete sonuna kadar sahibiz. Anayasanın değişmez dört maddesini kimse üstlenmiyordu şimdi ise hepsi bu dört maddeyi sahipleniyor. Kuruluşumuzdan bu yana ne kadar kutsalımız varsa hepsine sahip olduk kutsallarımızdan da asla vazgeçmeyiz." diye konuştu.

"MHP'nin oyu evet olacak"

MHP'nin oyunun evet olacağını ifade eden İl Başkanı Arif Ekici, konuşmasına şöyle devam etti:

"Liderimize ve geleceğimize güveniyoruz. Sokakta konuşulanla mevcut gerçekler aynı değil Cumhuriyeti benimseyen herkes Türk milletinin iradesine saygı duymalı Ekmelettin İhsanoğlunu çıkartarak CHP ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katıldık. Bugünde Allah izin verirse AK Parti ile yeni Cumhurbaşkanlığı sistemini onaylamak için çalışmalarda bulunacağız. Mevcut şartlardan dolayı bu anayasa gerekli görüldü. Ülkücü harekette Evet'i destekleyecek."