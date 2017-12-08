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Mhp İl Başkanı Avşar: “Muhtarlarımızı Önemsiyoruz"

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Mhp İl Başkanı Avşar: “Muhtarlarımızı Önemsiyoruz"
Kayısı Kent Muhtarlar Derneğini ziyaret eden MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, muhtarları önemsediklerini söyleyerek, MHP olarak kendilerine...

Kayısı Kent Muhtarlar Derneğini ziyaret eden MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, muhtarları önemsediklerini söyleyerek, MHP olarak kendilerine her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar iade-i ziyaretlere devam ediyor. Başkan Avşar bu kapsamda Kayısı Kent Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek, muhtarlarla görüş alışverişinde bulundu. Burada konuşan Başkan Avşar, "Muhtarlarımız, göreve geldiğimizde hayırlı olsun ziyaretlerine gelmişlerdi. Bizler de zaman kaybetmeden, bizlerin olmazsa olmazlarından ve çok önemsediğimiz, demokrasinin pınarları diye adlandırdığımız muhtarlarımıza iade-i ziyarette bulunmak istedik. Her zaman MHP olarak şahsım ve yönetimim, Malatyamız için, tüm mahallelerimizin sorunları için muhtarlarımızın yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Sıcak karşılaşma ve misafirperverlikten ötürü, Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıcı ve yönetimine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıcı ise, "MHP İl Başkanı Bülent Avşar ve yönetimine iade-i ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Başkan Avşar'ın muhtarlara vermiş olduğu değer, bizleri son derece memnun etmektedir. Ortak paydamız Malatya için, siyasi parti başkanlarımız, yerel yöneticilerimiz ile birlikte daha yaşanabilir bir kent yapmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

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