Mhp İl Başkanı Avşar’a Hayırlı Olsun Ziyaretleri Sürüyor

Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıcı ve yönetimi, MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve yönetimini ziyaret ederek, hayırlı...

Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıcı ve yönetimi, MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve yönetimini ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarette konuşan Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıcı , "Öncelikle kendilerine başarılar diliyoruz. Ve inanıyorum ki Başkan, Muhtarların tüm sorunlarını dinleyecek ve yerinde bizzat gezerek tespit edecek ve akabinde gerekli yerlere bildirecektir. Bizler muhtarlar olarak, bazı mahallelerimizde sorunlar yaşamaktayız. Bu sorunlarımızı bir türlü aşamıyoruz aşamadığımız mahallelerimiz var. Bu sorunları el birliği ile çözeceğimizden eminim" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ise, "Muhtarlarımız bizim elimiz kolumuzdur. Muhtarlarımız pınarlarımız, bizlerin olmazsa olmazlarındandır. Muhtarlarımızın düşünceleri bizim her zaman yol pusulamız olmuştur olmaya da devam edecektir. Sorunları olan mahallelerimize en kısa zamanda uğrayacağız. Ve elbette ki eksik olan ne varsa gerekli mercilere bildireceğiz. Bizlerin varoluş sebebi zaten budur: Vatana , memlekete hizmet. Hangi siyasi parti olursa olsun, hizmet eden belediye başkanlarımızın her daim yanında olacağız. Ortak paydamız Malatyamız için var gücümüz ile elbirliği ile faydalı işler yapacağımızdan eminim" diye konuştu.