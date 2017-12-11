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Mhp İl Başkanı Avşar’dan İlçe Başkanı Samanlı’ya Ziyaret

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Mhp İl Başkanı Avşar’dan İlçe Başkanı Samanlı’ya Ziyaret
MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı'yı ziyaret ederek kendisi ile bir süre görüştü.

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı'yı ziyaret ederek kendisi ile bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, göreve geldikleri günden bu yana üstüne düşeni fazlasıyla yaptıklarını, MHP ve Malatya için İl Başkanı Bülent Avşar ile daha fazla çalışacaklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ise, ortak amaçlarının MHP'yi ve Malatya'yı daha iyi noktalara getirmek olduğunu belirterek, İlçe Başkanı Samanlı'nın göreve geldiği günden bu yana MHP teşkilatına güç kattığını belirtti.

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