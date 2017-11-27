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Mhp İl Başkanı Baloğlu: “Kirli Eller Terörü Kullanıyor”

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Mhp İl Başkanı Baloğlu: “Kirli Eller Terörü Kullanıyor”
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, "Mısır'da camiye yönelik böylesine alçak bir saldırıyı ancak insanlık ve tüm...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, "Mısır'da camiye yönelik böylesine alçak bir saldırıyı ancak insanlık ve tüm dini değerlerini kaybedenler gerçekleştirebilir" dedi.

MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde El Ariş kentinde Ravda Camisi'nde cuma namazında yapılan ve 300'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği bombalı ve silahlı terör saldırısını kınadı. Baloğlu, açıklamasında, "Cami içinde, cuma vaktinde, ibadet eden cemaate yapılan bu saldırı kalleş bir saldırıdır. Terörün, insanların değerlerine ve inançlarına kadar uzanması, ibadet yerlerinin içine kadar girmesi, terörü kullanan ellerin ne kadar kirli olduğunu göstermektedir. Terör saldırılarını yapanlar ile onların arkasındaki güçleri lanetliyorum. Bu adi saldırı hiçbir din, mezhep, ideoloji ve inançla açıklanamaz. Maalesef, bir kez daha gördük ki terör mekân gözetmiyor dini ve insani değerler arasında da bir fark gözetmiyor. Camiye yapılan bu terör saldırısı bu gerçeği yeniden ispat etmiştir. Allah'ın evine yönelik böylesine alçak bir saldırıyı ancak insanlık ve tüm dini değerlerini kaybedenler gerçekleştirebilir. İnsan hayatına kast eden bu terör saldırısını en ağır ifadelerle kınıyorum. Yüce Allah, hayatını kaybeden 27'si çocuk, 300'ün üzerindeki kişiye rahmet etsin, geride kalanlara ve ailelerine sabır eylesin, yaralılara da acil şifalar versin" ifadelerini kullandı.

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