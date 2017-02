Mhp İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, ’Antep’e Gazilik Ünvanının Verilmesinin Yıl Dönümünü Kutladı

MHP İl Başkanı Taşdoğan, adsız kahramanların Antep'i kurtardığı günün 96. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Antep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 96'ıncı yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Taşdoğan mesajında, Antep halkının her türlü yokluğa rağmen düşmana eğilmediğini ve dünyaya örnek bir mücadele sergilediğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1921 yılında Antep'e "Gazi" unvanı verdiğini hatırlatan Taşdoğan, kentin kurtuluşu için adeta destan yazan bu halkın "Gazi" unvanıyla taçlandırıldığını ifade etti. Taşdoğan, "Antep halkı 1 Nisan 1920'den 7 Şubat 1921'e kadar Fransız kuvvetlerine karşı büyük bir direniş gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi gücüyle işgale 10 ay dayanan ve düşmana geçit vermeyen Antep'e 8 Şubat 1921'de Gazilik unvanı verdi. 8 Şubat, şehrimizin şanlı mücadelesini taçlandıran Gazi unvanına sahip olmamızı sağlayan önemli bir gündür. Bugün Anteplilerin 11 ay süren kurtuluş mücadelesinde 6317 vatan evladını şehit vererek, Fransızlar ve işbirlikçilerinin amansız işgaline karşı hiçbir yardım almadan dimdik ayakta durdukları günün yıl dönümüdür. Şehitlik mertebesine ulaşmanın en büyük paye olduğu bilinciyle "Vurun gardaşlarım, namus günüdür" nidalarıyla şehit düşen Şahinbey'in, Karayılan, Şehitkamil ve binlercesi toprak altında yatan adsız kahramanların yalnız Antep'i değil, tüm Anadolu'yu kurtardıkları günün yıl dönümüdür. Anadolu'nun birçok köşesinde olduğu gibi her zerresinde ecdadının mübarek kanı, her bucağında şehitlerinin na'aşı olan, adına ağıtlar yakılan Gaziantep, tarihte ve yeryüzünde "Gazi" unvanını almış ilk ve tek şehirdir. Mücadeleden geri durmayan, zorluklara direnen Gaziantep, dün olduğu gibi bugün de Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Bu vesileyle Antep'i, Gaziantep yapan kahraman şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anarken, Antep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 96'ıncı yıl dönümünü de kutlarım" ifadelerini kullandı.